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Киев стал побратимом Мадрида – Кличко

Мазуренко Алена Среда, 29 июня 2022, 20:28

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что подписал с городским головой Мадрида Хосе Луисом Мартинесом-Алмейдой меморандум о побратимстве городов.

Источник: Кличко в Telegram

Дословно: "С мэром Мадрида Хосе Луисом Мартинес-Алмейдой подписали меморандум о побратимстве наших городов. Мадрид стал первым испанским городом-побратимом Киева".

Детали: По словам Кличко, это историческое событие для Киева и Мадрида.

Подписание состоялось во время саммита НАТО, который проходит в эти дни в Мадриде.

Кличко убежден, что сотрудничество с Мадридом будет эффективным и полезным для столиц.

По его словам, Мадрид принимает беженцев из Украины, оказывает гуманитарную помощь Киеву и Украине.

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Он также сообщил, что обсудил с мадридским коллегой проекты, которые планируют совместно воплотить в украинской и испанской столицах.

Темы: Виталий КличкоКиевИспания
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