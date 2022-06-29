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Киев стал побратимом Мадрида – Кличко

Алена МазуренкоСреда, 29 июня 2022, 20:28
Киев стал побратимом Мадрида – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что подписал с городским головой Мадрида Хосе Луисом Мартинесом-Алмейдой меморандум о побратимстве городов.

Источник: Кличко в Telegram

Дословно: "С мэром Мадрида Хосе Луисом Мартинес-Алмейдой подписали меморандум о побратимстве наших городов. Мадрид стал первым испанским городом-побратимом Киева".

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Детали: По словам Кличко, это историческое событие для Киева и Мадрида.

Подписание состоялось во время саммита НАТО, который проходит в эти дни в Мадриде.

Кличко убежден, что сотрудничество с Мадридом будет эффективным и полезным для столиц.

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По его словам, Мадрид принимает беженцев из Украины, оказывает гуманитарную помощь Киеву и Украине.

Он также сообщил, что обсудил с мадридским коллегой проекты, которые планируют совместно воплотить в украинской и испанской столицах.

Темы: Виталий КличкоКиевИспания
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