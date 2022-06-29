Киев стал побратимом Мадрида – Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что подписал с городским головой Мадрида Хосе Луисом Мартинесом-Алмейдой меморандум о побратимстве городов.
Источник: Кличко в Telegram
Дословно: "С мэром Мадрида Хосе Луисом Мартинес-Алмейдой подписали меморандум о побратимстве наших городов. Мадрид стал первым испанским городом-побратимом Киева".
Детали: По словам Кличко, это историческое событие для Киева и Мадрида.
Подписание состоялось во время саммита НАТО, который проходит в эти дни в Мадриде.
Кличко убежден, что сотрудничество с Мадридом будет эффективным и полезным для столиц.
По его словам, Мадрид принимает беженцев из Украины, оказывает гуманитарную помощь Киеву и Украине.
Он также сообщил, что обсудил с мадридским коллегой проекты, которые планируют совместно воплотить в украинской и испанской столицах.