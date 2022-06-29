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Зеленський зустрівся із мільярдером Бренсоном

Мазуренко Альона Середа, 29 червня 2022, 21:08

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві із засновником компанії Virgin Galactic, мільярдером Річардом Бренсоном.

Джерело: Зеленський у Facebook

Дослівно: "Візит британського бізнесмена Річарда Бренсона до України – чергове нагадування, що світ і відомі люди продовжують нас підтримувати".

Деталі: За словами Зеленського, він поспілкувалися із Бренсоном про збереження уваги світу до війни в Україні, а також перспективи співпраці у післявоєнній відбудові.

Президент подякував мільярдеру за готовність допомагати.

Вдень 29 червня Бренсон побував у Гостомелі, де цікавився аеродромом ДП "Антонов", можливостями його відновлення.

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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