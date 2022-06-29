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Зеленский встретился с миллиардером Брэнсоном

Мазуренко Алена Среда, 29 июня 2022, 21:08

Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с основателем компании Virgin Galactic, миллиардером Ричардом Брэнсоном.

Источник: Зеленский в Facebook

Дословно: "Визит британского бизнесмена Ричарда Брэнсона в Украину – очередное напоминание, что мир и известные люди продолжают нас поддерживать".

Детали: По словам Зеленского, он пообщался с Брэнсоном о сохранении внимания мира к войне в Украине, а также о перспективах сотрудничества в послевоенном восстановлении.

Президент поблагодарил миллиардера за готовность помогать.

Днем 29 июня Бренсон побывал в Гостомеле, где интересовался аэродромом ДП "Антонов", возможностями его восстановления.

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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