Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Румунії перекинувся потяг із українським зерном – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 29 червня 2022, 21:39
У Румунії перекинувся потяг із українським зерном – ЗМІ
ФОТО: PRO TV

У румунському уїзді Ясси в середу вдень зійшов із рейок залізничний состав, який нібито перевозив українське зерно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на румунський телеканал Pro TV.

Румунська залізниця повідомила, що аварія сталася близько 17:20 за місцевим часом. Состав складався з 32 вагонів "Укрзалізниці" вагою 733 тонни. Унаслідок аварії 11 вагонів потяга зійшли з рейок і перевернулися.

Реклама:

За даними джерел Pro TV, состав повертався на станцію Кристешть з румунського порту Констанца, де був завантажений зерном з України.

Попередньою причиною аварії назвали поганий стан залізниці, але не виключають і проблеми з вагонами.

Румунські залізниці відмовилися підтверджувати інформацію, але зазначили, що через аварію організують альтернативні маршрути залізничного руху.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше колишній заступник глави МЗС України Дмитро Сенік розповідав, що в умовах морської блокади Росії Україна налагодила два канали експорту зерна – через Польщу та Румунію, а також веде переговори з державами Балтії.

Теми: Румуніязалізниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Румунія
У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених
У Румунії назвали останню перешкоду для навчання українських пілотів на F-16
На заправці в Румунії сталися потужні вибухи: загинула людина, десятки потерпілих
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: