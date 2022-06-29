У Румунії перекинувся потяг із українським зерном – ЗМІ

У румунському уїзді Ясси в середу вдень зійшов із рейок залізничний состав, який нібито перевозив українське зерно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на румунський телеканал Pro TV.

Румунська залізниця повідомила, що аварія сталася близько 17:20 за місцевим часом. Состав складався з 32 вагонів "Укрзалізниці" вагою 733 тонни. Унаслідок аварії 11 вагонів потяга зійшли з рейок і перевернулися.

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За даними джерел Pro TV, состав повертався на станцію Кристешть з румунського порту Констанца, де був завантажений зерном з України.

Попередньою причиною аварії назвали поганий стан залізниці, але не виключають і проблеми з вагонами.

Румунські залізниці відмовилися підтверджувати інформацію, але зазначили, що через аварію організують альтернативні маршрути залізничного руху.

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Раніше колишній заступник глави МЗС України Дмитро Сенік розповідав, що в умовах морської блокади Росії Україна налагодила два канали експорту зерна – через Польщу та Румунію, а також веде переговори з державами Балтії.