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В Румынии перевернулся поезд с украинским зерном – СМИ

"Европейская правда"Среда, 29 июня 2022, 21:39
В Румынии перевернулся поезд с украинским зерном – СМИ
ФОТО: PRO TV

В румынском уезде Яссы в среду днем сошел с рельсов железнодорожный состав, якобы перевозивший украинское зерно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на румынский телеканал Pro TV.

Румынская железная дорога сообщила, что авария произошла около 17:20 по местному времени. Состав состоял из 32 вагонов "Укрзализныци" весом 733 тонны. В результате аварии 11 вагонов поезда сошли с рельсов и перевернулись.

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По данным источников Pro TV, состав возвращался на станцию Кристешт из румынского порта Констанца, где был загружен зерном из Украины.

Предварительной причиной аварии назвали плохое состояние железной дороги, но не исключают и проблем с вагонами.

Румынские железные дороги отказались подтверждать информацию, но отметили, что из-за аварии организуют альтернативные маршруты железнодорожного движения.

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Ранее бывший заместитель главы МИД Украины Дмитрий Сеник рассказывал, что в условиях морской блокады России Украина наладила два канала экспорта зерна – через Польшу и Румынию, а также ведет переговоры с государствами Балтии.

Темы: Румынияжелезная дорога
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