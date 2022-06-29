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Росіяни майже знищили гумсклади Луганщини – Гайдай

Альона Мазуренко Середа, 29 червня 2022, 21:45
Росіяни майже знищили гумсклади Луганщини – Гайдай
Гайдай у Facebook

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти майже знищили гумсклади області. 

Джерело: Гайдай у Facebook

Дослівно: "Ворожа авіабомба майже знищила гумсклади Луганщини...

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Траса "Лисичанськ-Бахмут" через обстріли не проїзна, для завезення гумвантажів ми користуємося альтернативними шляхами.

Авіабомба влучила в наші склади з гумдопомогою. Майже зруйновано ангари та пошкоджено транспорт. Без жертв".

Деталі: За його словами, окупанти намагаються постійно штурмувати Лисичанськ, бої тривають на околицях, саме ж місто знаходиться під постійними обстрілами.

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Гайдай повідомив, що у Лисичанську залишається близько 15 тисяч мирних мешканців і триває "тиха" евакуація.

Глава ОВА наголосив, що на відміну від російських загарбників, Україна не займається депортацією: "З 24 лютого під час евакуації ми не втратили жодної людини".

Теми: Луганська областьвійнаокупаціяЛисичанськ
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