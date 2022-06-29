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Россияне почти уничтожили гумсклады Луганщины – Гайдай

Мазуренко Алена Среда, 29 июня 2022, 21:45
Гайдай в Facebook

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты почти уничтожили гумсклады области.

Источник: Гайдай в Facebook

Дословно: "Вражеская авиабомба почти уничтожила гумсклады Луганщины...

Трасса "Лисичанск-Бахмут" из-за обстрелов не проездная, для завоза грузов помощи мы пользуемся альтернативными путями.

Авиабомба попала в наши склады с гуммопомощью. Почти разрушены ангары и поврежден транспорт. Без жертв".

Детали: По его словам, оккупанты пытаются постоянно штурмовать Лисичанск, бои продолжаются в окрестностях, сам же город находится под постоянными обстрелами.

Гайдай сообщил, что в Лисичанске остается около 15 тысяч мирных жителей и продолжается "тихая" эвакуация.

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Глава ОВА подчеркнул, что в отличие от российских захватчиков Украина не занимается депортацией: "С 24 февраля во время эвакуации мы не потеряли ни одного человека".

Темы: Луганская областьвойнаоккупацияЛисичанск
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