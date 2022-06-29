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Британські літаки можуть патрулювати морські "зернові коридори" з України – міністр оборони

Середа, 29 червня 2022, 22:42

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що британські розвідувальні літаки можуть допомогти гарантувати безпеку морських коридорів, якими вивозитиметься заблоковане в Україні зерно.

Про це Воллес заявив журналістам у середу після саміту НАТО в Мадриді, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

За його словами, у разі досягнення угоди з транспортування зерна з України морським шляхом Британія могла б надати свої літаки River Joint або P8 Poseidon. Водночас ідею направлення кораблів у Чорне море глава британського Міноборони відкинув.

"Ми повинні розуміти, що навіть за повного розблокування роботи українських портів ідеться про вивезення близько трьох мільйонів тонн на місяць. Їм (Україна) треба відвантажити 23 мільйони тонн. Тому потрібно ставити правильні очікування", – пояснив він.

Воллес привітав дії Туреччини та ООН щодо розблокування українських портів.

"Туреччина досить добре справляється з розмінуванням. Ми знаємо розташування мінних полів. Тому це є цілком можливим. Але ми не будемо направляти в Чорне море кораблі, оскільки це означало б, що ми просимо Туреччину зняти блокаду на іноземні військові судна або судна флотів інших країн", – зазначив він.

Як відомо, Росія блокує акваторію Чорного моря, через що Україна не може експортувати своє продовольство морським шляхом. Вона також звинувачує Захід у тому, що через санкції проти неї ціна продовольства зросла.

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Раніше керівник управління з питань ЗМІ та комунікацій офісу президента Туреччини Фахреттін Алтун заявив про досягнення консенсусу щодо створення "операційного центру", який займатиметься питанням вивезення зерна з України.

Теми: авіаВелика Британія
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