Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британские самолеты могут патрулировать морские "зерновые коридоры" с Украины – министр обороны

Среда, 29 июня 2022, 22:42

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британские разведывательные самолеты могут помочь обеспечить безопасность морских коридоров, по которым будет вывозиться заблокированное в Украине зерно.

Об этом Уоллес заявил журналистам в среду после саммита НАТО в Мадриде, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

По его словам, в случае достижения соглашения по транспортировке зерна из Украины по морскому пути Британия могла бы предоставить свои самолеты River Joint или P8 Poseidon. В то же время, идею направления кораблей в Черное море глава британского Минобороны отверг.

Реклама:

"Мы должны понимать, что даже при полной разблокировке работы украинских портов речь идет о вывозе около трех миллионов тонн в месяц. Им (Украине) нужно отгрузить 23 миллиона тонн. Поэтому нужно задавать правильные ожидания", – пояснил он.

Уоллес поприветствовал действия Турции и ООН по разблокированию украинских портов.

"Турция достаточно хорошо справляется с разминированием. Мы знаем расположение минных полей. Поэтому это вполне возможно. Но мы не будем направлять в Черное море корабли, поскольку это означало бы, что мы просим Турцию снять блокаду на иностранные военные суда или суда флотов других стран", – отметил он.

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, Россия блокирует акваторию Черного моря, из-за чего Украина не может экспортировать свою продовольствие по морскому пути. Она также обвиняет Запад в том, что из-за санкций против нее цена продовольствия выросла

Ранее руководитель управления по СМИ и коммуникациям офиса президента Турции Фахреттин Алтун заявил о достижении консенсуса по созданию "операционного центра", который будет заниматься вопросом вывоза зерна из Украины.

Темы: авиаВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
авиа
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
В московских аэропортах задержали десятки рейсов
Беспилотники разрушили четыре российских Ил-76 в Пскове
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: