Зеленський ввів у дію Положення про реєстр олігархів

Рада нацбезпеки і оборони затвердила Положення про реєстр олігархів, а президент Володимир Зеленський ввів його у дію.

Джерело: указ президента від 29 червня

Дослівно указ: "Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2022 року "Про затвердження Положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування і ведення"".

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Деталі: Положення визначає порядок формування та ведення реєстру олігархів.

Так, він ведеться в електронній формі державною мовою.

До реєстру не вносяться відомості, що містять державну таємницю та службову інформацію, а відомості про олігархів, що вносяться до реєстру, не можуть бути визнані конфіденційними.

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Зазначається, що реєстр може створюватись і вводитись в експлуатацію поетапно, зокрема модульно, відповідно до пріоритетності завдань та доступності ресурсів.

Положення також визначає порядок внесення до реєстру відомостей про олігархів та одержання інформації з реєстру.

Що передувало: 23 вересня 2021 року Верховна Рада прийняла закон щодо олігархів. Згідно із документом, критеріями для визнання людини олігархом є значний вплив на ЗМІ; активна участь у політичному житті; має бути кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який займає монопольне становище на ринку та протягом року поспіль підтримувати або посилювати таке становище; має підтверджену вартість активів (та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є) більш ніж 2 мільярди 270 мільйонів гривень.

У грудні 2021 року секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прогнозував, що якщо закон про олігархів запуститься за планом, то вже 20-25 травня 2022 року на засіданні РНБО розглядатимуть перших офіційно визначених олігархів України.

9 червня 2022 року голова Нацагентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив, що через війну ідея створення реєстру олігархів втратила актуальність.