Зеленский ввел в действие Положение о реестре олигархов

Совет нацбезопасности и обороны утвердил Положение о реестре олигархов, а президент Владимир Зеленский ввел его в действие.

Источник: указ президента от 29 июня

Дословно указ: "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 июня 2022 года "Об утверждении Положения о Реестре лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), порядке его формирования и ведения"".

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Детали: Положение определяет порядок формирования и ведения реестра олигархов.

Так, он ведется в электронной форме на государственном языке.

В реестр не вносятся сведения, содержащие государственную тайну и служебную информацию, а сведения об олигархах, вносимых в реестр, не могут быть признаны конфиденциальными.

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Реестр может создаваться и вводиться в эксплуатацию поэтапно, в частности модульно, в соответствии с приоритетностью задач и доступностью ресурсов.

Положение также определяет порядок внесения в реестр сведений об олигархах и получения информации из реестра.

Что предшествовало: 23 сентября 2021 года Верховная Рада приняла закон об олигархах. Согласно документу, критериями для признания человека олигархом является значительное влияние на СМИ; участвие в политической жизни; человек должен являтся конечным бенефициарным владельцем предприятия, который занимает монопольное положение на рынке и в течение года подряд и поддерживает или усиливает такое положение и иметь подтвержденную стоимость активов (и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он есть) более чем 2 миллиарда 270 млн гривен.

В декабре 2021 года секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозировал, что если закон об олигархах запустится по плану, то уже 20-25 мая 2022 года на заседании СНБО будут рассматриваться первые официально установленные олигархи Украины.

9 июня 2022 года глава Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков заявил, что из-за войны идея создания реестра олигархов утратила актуальность.