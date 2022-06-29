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Залужний подякував Польщі за "Краби": Успішно працюють на передовій

Мазуренко Альона Середа, 29 червня 2022, 22:54

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що польські САУ "Краб" успішно працюють в боях на передовій.

Джерело: Залужний у Facebook

Пряма мова: "Збройні Сили України щиро вдячні польському народу за дієву підтримку і допомогу. Ми відчуваємо ваше надійне плече".

Деталі: Головнокомандувач повідомив, що САУ AHS Krab (САУ "Краб") - це сучасна самохідна гаубиця, що розміщується на гусеничному шасі та має баштове компонування.

Максимальна скорострільність гармати становить 6 пострілів за хвилину. Доступна стрільба серіями снарядів.

 

Практична скорострільність у бойових умовах, за яких екіпаж може ефективно працювати протягом тривалого часу, становить 2 постріли за хвилину.

За його словами, ці гаубиці здатні вражати цілі на відстані до 40 км.

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Теми: ЗалужнийЗбройні силиарміяПольща
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