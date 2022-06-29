Залужный поблагодарил Польшу за "Крабы": Успешно работают на передовой
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что польские САУ "Краб" успешно работают в боях на передовой.
Источник: Залужный в Facebook
Прямая речь: "Вооруженные Силы Украины искренне благодарны польскому народу за действенную поддержку и помощь. Мы чувствуем ваше надежное плечо".
Детали: Главнокомандующий сообщил, что САУ AHS Krab (САУ "Краб") - это современная самоходная гаубица, которая размещается на гусеничном шасси и имеет башенную компоновку.
Максимальная скорострельность пушки составляет 6 выстрелов в минуту. Доступна стрельба сериями снарядов.
Практическая скорострельность в боевых условиях, при которых экипаж может эффективно работать в течение длительного времени, составляет 2 выстрела в минуту.
По его словам, эти гаубицы способны поражать цели на расстоянии до 40 км.