Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Залужный поблагодарил Польшу за "Крабы": Успешно работают на передовой

Мазуренко Алена Среда, 29 июня 2022, 22:54

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что польские САУ "Краб" успешно работают в боях на передовой.

Источник: Залужный в Facebook

Прямая речь: "Вооруженные Силы Украины искренне благодарны польскому народу за действенную поддержку и помощь. Мы чувствуем ваше надежное плечо".

Детали: Главнокомандующий сообщил, что САУ AHS Krab (САУ "Краб") - это современная самоходная гаубица, которая размещается на гусеничном шасси и имеет башенную компоновку.

Максимальная скорострельность пушки составляет 6 выстрелов в минуту. Доступна стрельба сериями снарядов.

 

Практическая скорострельность в боевых условиях, при которых экипаж может эффективно работать в течение длительного времени, составляет 2 выстрела в минуту.

По его словам, эти гаубицы способны поражать цели на расстоянии до 40 км.

ВИДЕО ДНЯ
 
 
 
 
 

Темы: ЗалужныйВооруженные силыармияПольша
Главное сегодня

Украина начала экспорт электроэнергии в ЕС

видео Залужный показал, как выгоняли оккупантов из Змеиного: помогла гаубица "Богдана"

Россияне сбежали со Змеиного – говорят, "жест доброй воли"

видео СБУ установила обстоятельства удара по ТЦ в Кременчуге

Осенью Кабмин или его часть могут отправить в отставку – источники

инфографикаПлан "перезапуска Украины" может включать сокращение министерств – источники

Все новости...
Залужный
Залужный рассказал коллегам из США и Британии о дерзости россиян
Залужный показал кадры боевой работы HIMARS
Залужный: Каждый метр захваченной земли залит кровью оккупантов.
Последние новости
14:04
Во Львове запретили деятельность Московского патриархата
14:00
В Хмельницкой области вынесли приговор учителю, который хранил детскую порнографию
13:49
Из-за войны Интерпайп Пинчука сократил EBITDA на 63% первом квартале
13:35
Российский чиновник уверяет, что западные бизнесмены приезжали в Петербург в маскировке
13:24
Украина начала экспорт электроэнергии в ЕС
13:23
Лукашенко убеждает, что в Беларуси нет складов с ядерным оружием
13:22
видеоНардеп и коллаборант Ковалев с больницы заявил, что пережил покушение
13:10
Подсанкционный российский Сбербанк впервые с 2000 года не будет выплачивать дивиденды: акции упали
13:09
опросСпортзал и салоны красоты: что наиболее приемлемо для украинцев во время войны
13:05
В киевских ТРЦ запретили работу детских развлекательных площадок
Все новости...