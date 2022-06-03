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Китай готовий допомогти Росії, але боїться санкцій – The Washington Post

Ольга Глущенко П'ятниця, 3 червня 2022, 06:15
Китай готовий допомогти Росії, але боїться санкцій – The Washington Post
Фото: getty images

З початку війни в Україні Росія просила допомоги в Китаю, який хотів би допомогти, але уникнувши західних санкцій.

Джерело: The Washington Post із посиланням на поінформовані джерела

Деталі: Видання зазначає, що Москва за останній час принаймні двічі тиснула на Пекін з проханням запропонувати нові форми економічної підтримки.

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Джерела не вказали особливостей запитів Росії, але один чиновник сказав, що йшлося про "торгівельні зобов’язання", а також фінансову та технологічну підтримку, здійснення яких загрожує Китаю санкціями США та інших країн.

"Китай чітко висловив свою позицію щодо ситуації в Україні та щодо незаконних санкцій проти Росії, – сказало джерело. – Ми розуміємо скрутне становище (Москви – ред.), але не можемо ігнорувати і власну ситуацію в цьому діалозі. Китай завжди діятиме в інтересах китайського народу".

За словами джерел, президент Китаю Сі Цзіньпін доручив своїм найближчим радникам знайти способи фінансової допомоги Росії, але без порушення санкцій.

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"Те, що Китай намагається зробити, – це бути з Росією, публічно сигналізувати про нейтралітет і не бути скомпрометованим у фінансовому плані, – сказав американський чиновник. - Багато з цих цілей суперечливі. Важко виконувати їх одночасно".

Передісторія:

  • Росія на тлі воєнного провалу в Україні намагалася випросити у Китаю військову та економічну допомогу. Проте і Росія, і Пекін заперечили наявність таких "рятівних" для Путіна запитів.
  • Президент США Джо Байден 18 березня розмовляв телефоном з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Тоді китайський лідер запевнив Байдена, що КНР не зацікавлена у війні в Україні, яку розв'язав президент РФ Володимир Путін.
  • У вівторок, 22 березня, радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що з моменту тієї розмови адміністрація Байдена не зафіксувала жодного надання Китаєм військового забезпечення Росії.
  • На початку квітня Китай запевнив Європейський Союз, що докладатиме зусиль заради миру в Україні, але заявив, що робитиме це на його власних умовах, без жорсткішого тиску на Росію.
  • Сполучені Штати попередили Китай про серйозні наслідки, якщо той надаватиме Росії зброю або допомагатиме обійти санкції.

Теми: КитайРосіясанкції
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