Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США пригрозили Китаю наслідками за допомогу Росії

Ольга Глущенко Вівторок, 19 квітня 2022, 07:35
Нед Прайс, фото: getty images

Сполучені Штати попередили Китай про серйозні наслідки, якщо той надаватиме Росії зброю або допомагатиме обійти санкції.

Джерело: Представник Держдепу США Нед Прайс, цитує Радіо Свобода

Пряма мова: "Якщо Китай надаватиме зброю та військове спорядження або намагатиметься допомогти Росії обійти санкції, то він зіштовхнеться із серйозними наслідками не тільки з нашого боку, а й з боку наших союзників і партнерів".

Деталі: Прайс зазначив, що в США продовжать уважно стежити за рівнем підтримки, яку Китай надає РФ.

У Китаї неодноразово заявляли, що санкції проти Росії лише посилюють ситуацію, і закликали США сприяти миру практичними діями.

Передісторія:

  • Росія на тлі воєнного провалу в Україні намагалася випросити у Китаю військову та економічну допомогу. Проте і Росія, і Пекін заперечили наявність таких "рятівних" для Путіна запитів.
  • Президент США Джо Байден 18 березня розмовляв телефоном з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Тоді китайський лідер запевнив Байдена, що КНР не зацікавлена у війні в Україні, яку розв'язав президент РФ Володимир Путін.
  • У вівторок, 22 березня, радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що з моменту тієї розмови адміністрація Байдена не зафіксувала жодного надання Китаєм військового забезпечення Росії.
  • На початку квітня Китай запевнив Європейський Союз, що докладатиме зусиль заради миру в Україні, але заявив, що робитиме це на його власних умовах, без жорсткішого тиску на Росію.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАКитайРосіявійна
Головне сьогодні

Росіяни готують "псевдореферендуми" на півдні України, вже є бюлетені – розвідка

Вкрадені в Україні американські комбайни знайшлися у Кадирова

ЗСУ відновили контроль над Мар’їнкою на Донеччині – зведення Генштабу

фотоНа Луганщині чоловік кинув гранату у поліцейських: є загиблі і поранені

МВФ: ВВП України впаде на 35% цьогоріч, Росії – лише на 8,5%

Нідерланди анонсували постачання Україні бронетехніки

Усі новини...
США
США націлять санкції на військово-промисловий комплекс Росії – Мінфін
Пентагон заперечує інформацію РФ про збитий український літак зі зброєю
США вивчають можливість назвати Росію державою-спонсором тероризму - Держдеп
Останні новини
23:57
Потоплений "Нептунами" крейсер "Москва" йшов захоплювати Одесу – мати матроса
23:54
Стало відомо, які дані мають приховувати російські банки
23:53
Росіяни обстріляли лікарню на Миколаївщині
23:34
Україна отримала запчастини для військових літаків – Пентагон
23:29
"Звернення", після якого "ДНР" зазіхає на Запорізьку область, ухвалили обманом – ОВА
23:19
Японія збільшить обсяг позик Україні
23:17
Окупанти призначили електрика "директором" гімназії в Енергодарі
23:03
Зеленський нагородив морпіхів, які боронять Маріуполь
23:01
"Є багато умов": історик з ядерної зброї про перспективи, сценарії і наслідки ядерного удару
22:55
Ситуація у Маріуполі жорстка, доля десятків тисяч депортованих невідома – президент
Усі новини...