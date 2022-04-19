США пригрозили Китаю наслідками за допомогу Росії

Сполучені Штати попередили Китай про серйозні наслідки, якщо той надаватиме Росії зброю або допомагатиме обійти санкції.

Джерело: Представник Держдепу США Нед Прайс, цитує Радіо Свобода

Пряма мова: "Якщо Китай надаватиме зброю та військове спорядження або намагатиметься допомогти Росії обійти санкції, то він зіштовхнеться із серйозними наслідками не тільки з нашого боку, а й з боку наших союзників і партнерів".

Деталі: Прайс зазначив, що в США продовжать уважно стежити за рівнем підтримки, яку Китай надає РФ.

У Китаї неодноразово заявляли, що санкції проти Росії лише посилюють ситуацію, і закликали США сприяти миру практичними діями.

Передісторія:

Росія на тлі воєнного провалу в Україні намагалася випросити у Китаю військову та економічну допомогу. Проте і Росія, і Пекін заперечили наявність таких "рятівних" для Путіна запитів.

Президент США Джо Байден 18 березня розмовляв телефоном з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Тоді китайський лідер запевнив Байдена, що КНР не зацікавлена у війні в Україні, яку розв'язав президент РФ Володимир Путін.

У вівторок, 22 березня, радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що з моменту тієї розмови адміністрація Байдена не зафіксувала жодного надання Китаєм військового забезпечення Росії.

На початку квітня Китай запевнив Європейський Союз, що докладатиме зусиль заради миру в Україні, але заявив, що робитиме це на його власних умовах, без жорсткішого тиску на Росію.