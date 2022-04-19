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США пригрозили Китаю наслідками за допомогу Росії

Ольга Глущенко Вівторок, 19 квітня 2022, 07:35
США пригрозили Китаю наслідками за допомогу Росії
Нед Прайс, фото: getty images

Сполучені Штати попередили Китай про серйозні наслідки, якщо той надаватиме Росії зброю або допомагатиме обійти санкції.

Джерело: Представник Держдепу США Нед Прайс, цитує Радіо Свобода

Пряма мова: "Якщо Китай надаватиме зброю та військове спорядження або намагатиметься допомогти Росії обійти санкції, то він зіштовхнеться із серйозними наслідками не тільки з нашого боку, а й з боку наших союзників і партнерів".

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Деталі: Прайс зазначив, що в США продовжать уважно стежити за рівнем підтримки, яку Китай надає РФ.

У Китаї неодноразово заявляли, що санкції проти Росії лише посилюють ситуацію, і закликали США сприяти миру практичними діями.

Передісторія:

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Теми: СШАКитайРосіявійна
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