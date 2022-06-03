На сотий день війни Шойгу та Кадиров вирішили її прискорити
Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров зустрівся з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, з яким вирішили провести війну "в прискореному темпі".
Джерело: Кадиров у Telegram
Пряма мова Кадирова: "Ми предметно обговорили питання проведення спецоперації щодо денацифікації та демілітаризації в Україні, визначили подальші шляхи взаємодії.
Сергій Кужугетович визначив нові завдання, які мають на увазі покращення подальшої тактики. Вжиті заходи дозволять у рази підвищити ефективність наступальних маневрів, що сприяє проведенню спецоперації у більш прискореному темпі".
Деталі: Шойгу нібито подякував кадировцям за "вагомий внесок" у війні.
Нагадаємо: Напередодні сотого дня повномасштабного вторгнення в Україну Кремль "попросив" співробітників державних ЗМІ Росії не акцентувати увагу на тривалості російського вторгнення.
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