На сотий день війни Шойгу та Кадиров вирішили її прискорити

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров зустрівся з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, з яким вирішили провести війну "в прискореному темпі".

Джерело: Кадиров у Telegram

Пряма мова Кадирова: "Ми предметно обговорили питання проведення спецоперації щодо денацифікації та демілітаризації в Україні, визначили подальші шляхи взаємодії.

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Сергій Кужугетович визначив нові завдання, які мають на увазі покращення подальшої тактики. Вжиті заходи дозволять у рази підвищити ефективність наступальних маневрів, що сприяє проведенню спецоперації у більш прискореному темпі".

Деталі: Шойгу нібито подякував кадировцям за "вагомий внесок" у війні.

Нагадаємо: Напередодні сотого дня повномасштабного вторгнення в Україну Кремль "попросив" співробітників державних ЗМІ Росії не акцентувати увагу на тривалості російського вторгнення.

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