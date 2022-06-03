Сто днів війни в Україні. ОНЛАЙН
Вже 100 днів Україна ціною тисяч життів виборює власну свободу від російських "визволителів", які за три дні планували нас загарбати.
Збройні сили України витіснили окупантів з Києва, Харкова, Сум та Чернігова. Наші військові показали майстерне володіння зброєю. Світова спільнота з Україною.
Громадянське суспільство – єдине як ніколи. Стоїмо. Тримаємось. Переможемо.
⚡Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових за формулою "160 на 160".
На цьому ми закінчуємо ОНЛАЙН 100-го воєнного дня. Зустрінемось о 5:30
💪За добу ударна авіація Повітряних сил знищила понад 20 одиниць бойової броньованої техніки, укріплені позиції окупантів на різних напрямках та живу силу противника.
Сто днів великої повномасштабної війни у творчості українських митців
|ілюстрація Андрія Єрмоленка
|ілюстрація Нікіти Тітова
|"Найбільша кулька, надута московський газом - це прем'єр Угорщини Орбан. Всіх інших, сподіваюсь, ви впізнаєте", – ілюстратор Юрій Журавель
|ілюстрація Софії Шулій
Із Київського водосховища дістали ворожий гелікоптер, збитий, імовірно, ще у перший день повномасштабної війни – 99 днів тому.
Які шляхи вивезення українського зерна🌾
Путін пропонує Україні вивозити зерно через знищений Маріуполь чи Білорусь, а також через Одесу та прилеглі порти. І знову говорить буцімто Україна замінувала море: "Не ми ж замінували підхід до порту, це Україна замінувала. Нехай вони розмінують, і нехай кораблі із зерном виходять із порту. Ми гарантуємо їх мирний прохід без жодних проблем у міжнародні води."
Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що однією з перешкод для експорту українського врожаю через порт Одеси є те, що Росія може скористатися цим коридором для нападу на місто. Кулеба кажн, що Україна продовжує шукати варіанти рішення спільно з ООН і партнерами.
Володимир і Галина Політунови із села Слобода-Кухарська на Київщині втратили через росіян свій будинок. З 24 лютого село було в окупації. Досі на околицях села стоїть спалена вщент російська техніка та останки російських солдат.
Читайте репортаж: Залишилася тільки пiч. Як пенсіонерів зі Слободи-Кухарської позбавили дому, але не можливості готувати борщ
📢Майже по всій Україні повітряна тривога
"Сто днів – сто слів". Володимир Зеленський у зверненні до українців озвучив лексикон повномасштабної війни.
У 2014 році Росія прийшла до нас із одним словом, з новим словом. І це слово "війна". 24 лютого Росія додала до цього слова ще одне, зробивши словосполучення "повномасштабна війна".
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Передусім це два слова: "наші герої". Тобто передусім люди, які від ночі на 24 лютого й до сьогодні обороняють нашу державу.
А далі – українські слова: "паляниця", "Збройні Сили", "Стугна", "Козак", "Зміїний" і... Звичайно, "Чорнобаївка" – це одне слово, яке звучало вже багато разів і в якому видно все і про наш спротив, і про наших ворогів.
А ще – іноземні слова, які стали рідними для України: "Байрактар", "Гарпун", "Хаймарс", "Старлінк", "Жешув" і... Звичайно, "лендліз" – іще одне слово, всього лиш одне, але яке відображає 100 днів боротьби, сто днів дипломатії, сто днів підтримки.
І слово, яке відображає дещо важливе в нашому характері. Саме в українському характері. "Джавеліни", які викликали страх у ворогів, бо вони не чекали, що їх не врятує броня. А потім і усмішку, нашу усмішку, коли українці намалювали ще й "святу Джавеліну".
Ну і слово, за яке всі в Україні підіймають келих, – "Нептун".
Щодня в нас зʼявлялися слова, які для кожного й кожної тепер значно більше, ніж просто слова. Важкі слова. "Гостомель", "Бородянка", "Охтирка", "Чернігів", "Харків", "Херсон", "Ізюм", "Мелітополь", "Маріуполь" і "Азовсталь".
А разом з ними – "армія", "арта", "морпіхи", "прикордонники", "розвідка", "нацгвардійці", "поліція", "тероборона", "авіація", "наші героїчні льотчики"... А також слово "привид". Привид Києва. Який знищував ворогів і залишався живим.
На відео 26-річний поліцейський з Бородянки Іван Сімороз. На подвір'ї біля свого зруйнованого будинку Іван розповідає, як в один момент, через російську бомбу, втратив все: будинок, бабусю, батька, матір, дружину і дочку.
💪Збройні сили України відбили 20% Сєвєродонецька. Тепер росіяни контролюють близько половини міста (попередньо окупанти контролювали 70-80% міста) – голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Захисника України Павла Вишибабу на декілька днів відпустили з фронту додому. Для доньки, з якою Павло не бачався три місяці, він став справжнім подарунком🎁
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Окупаційна влада Маріуполя планує посилити фільтраційні заходи проти місцевого населення й фактично унеможливити переміщення між різними районами міста.
"Причини дві – зростання незадоволення всередині міста та безконтрольний витік інформації в Україну. Тому будуть посилені карально-пошукові загони й процес пошуку проукраїнського активу", – пояснює радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Захисника Маріуполя і фотографа полку "Азов" Дмитра Козацького із позивним "Орест", який публікував світлини з "Азовсталі", нагородили спеціальною польською премією Grand Press Photo 2022.
|"Орест"
Зараз Дмитро Козацький перебуває у полоні. Перед тим як залишити "Азовсталь" фотограф надав відкритий доступ до своїх фотографій з заводу і закликав поширювати та надсилати їх на всі можливі премії та конкурси.
"Поки я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії і фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі", – написав Дмитро.
Ну от і все. Дякую з прихисток Азовсталь - місце моєї смерті і мого життя. pic.twitter.com/uPa7bKyP1B— Орест (@Kozatsky_D) May 20, 2022
Зведення від Генштабу
На Слов’янському напрямку ворог готувався до відновлення наступу, зосередив угруповання чисельністю до двадцяти батальйонних тактичних груп. З метою покращення тактичного положення намагався вести наступ у напрямках на населені пункти Барвінкове та Святогірськ, успіху не мав.
На Донецькому напрямку противник зосереджував основні зусилля в районі міста Сєверодонецьк. Під прикриттям вогню артилерії вів штурмові дії у житлових районах східної частини міста. Має частковий успіх, активні бойові дії тривають".
Також ворог вів наступ у напрямках населених пунктів Бахмут, Соледар та Лисичанськ. Успіху не має, відійшов на раніше зайняті позиції. Намагався взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець та створити умови для її форсування основними силами угруповання.
На Лиманському напрямку окупанти застосували реактивну та ствольну артилерію в районах населених пунктів Щурове та Брусівка.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не вів. Зафіксовано обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Піски, Миколаївка, Полтавка та Покровське.
На Харківському напрямку російські окупанти продовжують ведення оборони, руйнують цивільні об’єкти у місті Харкові. Завдали авіаційного удару вертольотами Мі-8 по позиціях ЗСУ в районах населених пунктів Слатине та Дементіївка.
На Південнобузькому напрямку противник веде оборону, на окремих напрямках намагається повернути втрачені позиції. Здійснював артилерійське вогневе ураження та активізував ведення повітряної розвідки.
На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосереджує на стримуванні просування українських військ у напрямку державного кордону.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. З 1 червня розпочато проведення заходів бойової підготовки підрозділів збройних сил Білорусі на полігоні Вижловичі у Брестській області.
На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. Завдав ракетного авіаційного удару в районі населеного пункту Краснопілля Сумської області та здійснив мінометний обстріл в районі населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області.
На Бессарабському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено.
Основні зусилля корабельних угруповань противника в Чорноморській та Азовській морських зонах зосереджувались на виконанні завдань з ізоляції районів бойових дій та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.
📍На тимчасово окупованій території Донецької області триває примусова мобілізація цивільного населення. Погрожуючи кримінальною відповідальністю, командування окупаційних військ намагається поповнити втрати підрозділів, яких вони зазнали у бойових діях проти захисників та захисниць України.
📍За наявною інформацією, командування збройних сил російської федерації вживає заходів з активізації проведення розвідувально-диверсійної та підривної діяльності на території України. З цією метою здійснюється набір та підготовка найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп з подальшою їх діяльністю на території України. Перевага при здійсненні зазначеного відбору надається жителям та колишнім жителям Донецької і Луганської областей, які добре володіють українською мовою.
Журналісти "Радіо Свобода" опублікували відео із Сєвєродонецька, де тривають бої з росіянами, у місті українським захисникам допомагає "Іноземний легіон".
Окупаційна "військово-цивільна адміністрація" почала збирати дані про власників комерційної нерухомості у Херсоні.
Президент Володимир Зеленський показав світлини українців, які на різних фронтах ведуть боротьбу проти російських окупантів.
⚔️ Окупанти намагалися оточити українські війська в районах Сєвєродонецька та Лисичанська, але ЗСУ не дали їм захопити села Метьолкіне та Білогорівка.
🇺🇦 Водій-парамедик 2 батальйону ДУК ПС друг "Геолог" грає на японському духовому інструменті сякухаті – зробленому зі звичайної труби
Голова Офісу президента Андрій Єрмак опублікував відео завантаження чергової партії американських бронетранспортерів М113 для відправки в Україну.
🇪🇺 ЄС розкрив перелік 65 осіб та 18 компаній, які потрапили під санкції проти РФ.
Це, зокрема, полковник Азатбек Омурбеков, що керував російськими військами у Бучі, генерал-полковник Міхаїл Мізінцев, який здійснював керівництво облогою Маріуполя.
Колишня гімнастка, депутатка Держдуми Аліна Кабаєва також включена до списку
У Подільському районі столиці створили найбільшу в Україні інсталяцію з квітів. Вона присвячена "Привиду Києва".
Композицію внесли до Національного реєстру рекордів України, повідомив мер міста Віталій Кличко.
Збройні сили Білорусі продовжили навчання на кордоні з Україною та західними країнами як мінімум до 11 червня.
Усі поліцейські, які залишилися на окупованих Росією територіях, звільнені з лав Нацполіції, їм не платять зарплату. - голова Нацполіції Ігор Клименко в інтерв'ю "Українським новинам"
Нещодавно Ілон Маск передав сонячні станції, які зараз забезпечують роботу об'єктів критичної інфраструктури Київщини. - повідомив Михайло Федоров у своєму Телеграмі
На деокупованих територіях, що найбільше постраждали від росіян, бувають проблеми з електроенергією, а станції Tesla Powerwall надають резервне живлення під час її відключень.
🤬 В Маріупольському районі окупанти ув’язнюють та розстрілюють українських волонтерів та чиновників, які відмовилися співпрацювати з колаборантами та окупаційною владою — мер міста.
💩 МЗС росії 6 червня викличе керівників редакцій американських ЗМІ, щоб попередити їх про наслідки обмеження роботи російських журналістів у Штатах.
Пляжі та місця відпочинку на прибережних зонах у Миколаєві під час дії воєнного стану будуть закриті для відвідувачів.
🇺🇦🇩🇪 Спікер Ради Руслан Стефанчук зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом в Берліні та закликав його збільшити військову підтримку Києва — зокрема надати БТР Marder і танки Leopard.
👀 Посол України в Туреччині Василь Боднар назвав Туреччину серед країн, які купують вкрадене Росією українське зерно.
🤡 На сотий день війни Шойгу та Кадиров вирішили її прискорити
Глава Чеченської республіки зустрівся з міністром оборони Росії Сєргєєм Шойгу, з яким вирішили провести війну "в прискореному темпі".
Шойгу нібито подякував кадировцям за "вагомий внесок" у війні.
🇺🇦 "Захищаємо Україну вже 100 днів. Перемога – за нами!" — Зеленський
❗️Євросоюз остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії: вони передбачають зокрема відмову країн ЄС від імпорту російської нафти протягом 6 місяців, від імпорту нафтопродуктів — протягом 8 місяців.
⚡️ Виїзд приватних авто на тимчасово окуповані території із Запоріжжя обмежено. У черзі на виїзд стоять сотні машин.
Причина – небезпека обстрілів з боку ворога та розмив дороги в с. Кам'янське.
Що відбувається на захопленій окупантами Запорізькій АЕС? Розповідає українська розвідка ⬇
- На станції склалась критична ситуація щодо забезпечення стабільної та безпечної роботи станції. Практично відсутні запчастини та витратні матеріали.
- Під час захоплення АЕС один зі снарядів, випущених загарбниками, розірвався поблизу одного з енергоблоків. Внаслідок цього стався витік оливи. Пошкодження вдалося відремонтувати, але персонал був змушений залити в контур відпрацьовану оливу.
- Наразі робота ведеться вахтовим методом. Тривалість вахти складає один тиждень.
- Особовий склад окупаційних військ, залучений в охороні об'єкта, розміщений в основному в готелі "Україна" та в приміщеннях профілакторію станції. Також військові займають квартири евакуйованих громадян. На станції діє суворий пропускний режим. У кожної чергової зміни вилучають практично всі особисті речі, особливо телефони.
- Окупаційне керівництво вивчає можливість під’єднати станцію до енергосистеми РФ. Втім, через технічні причини це поки що технічно неможливо.
Українські військові розпочали навчання на HIMARS.
Це сучасний багатофункціональний комплекс на колісному шасі. Армія США використовувала їх під час військової кампанії в Іраку 2003 року та війни в Перській затоці.
Дальність ураження з цього комплексу сягає до 300 кілометрів
Понад 20 бізнесменів, політиків та інших осіб, пов’язаних з Кремлем, подали до суду на Раду ЄС через санкції.
Серед них, наприклад, Роман Абрамович – колишній власник футбольного клубу "Челсі". На нього в березні було накладено санкції за отримання вигоди від його тісних зв’язків з президентом Владіміром Путіним.
Російське керівництво намагається тиснути на Україну погрозами. Зокрема, розповідає, до чого може призвести "відмова домовлятися" зі сторони Києва.
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв: "Чим це загрожує? Зрозуміло, чим. На жаль, це пов'язано і з жертвами, і з руйнуваннями, і, зрештою, Україна може втратити і додаткові території внаслідок того, що відбувається. В кінцевому рахунку це загрожує Україні, – відмова домовлятися, – насправді одним – втратою національного суверенітету."
Окупанти звітують, що до них уже прийшло перше вантажне судно із захопленого Маріуполя. Росія називає це "поновленням роботи порту" в багатостраждальному українському місті. Судно привезло в Ростов-на-Дону метал.
Втрати росіян станом на 3 червня
- особового складу – близько 30950 (+100) осіб
- танків ‒ 1367 (+4) одиниць
- бойових броньованих машин ‒ 3366 (+12)
- артилерійських систем – 661 (+14)
- реактивних систем залпового вогню – 207 (+0)
- засоби протиповітряної оборони – 95 (+0)
- літаків – 210 (+0)
- гелікоптерів – 175 (+0)
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 535 (+14)
- крилатих ракет – 121 (+1)
- кораблів/катерів – 13 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2329 (+4)
- спеціальна техніка – 51 (+0)
За 100 днів свого вторгнення Росія не змогла досягти жодної стратегічної цілі в Україні.
Після провалу початкового плану через помилкові припущення при плануванні та погане тактичне виконання Росія адаптувала свій оперативний план, зосередивши увагу на Донбасі.
Ситуація в регіонах
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Вінницька, Запорізька, Одеська, Тернопільська, Хмельницька області, Кіровоградщина, Черкащина, Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Житомирщина та Полтавщина
Ніч минула відносно спокійно.
📍 Дніпропетровщина
Увечері – обстріл одного з сіл Зеленодольськоі громади. Пряме попадання у житловий будинок. Поранена жінка і двоє її дітей. У селі сильні руйнування. Вночі новий обстріл громади. Без постраждалих. Детальна інформація уточнюється.
📍Харків
Вночі внаслідок обстрілів виникла пожежа в одній з адмінбудівель міста, за попередніми даними – постраждалих немає.
Вночі окупанти обстріляли також Циркуни, горіли будинки та господарчі споруди.
Загалом протягом доби в області: поранених 6 осіб, одна людина загинула.
📍Луганщина
Російські загарбники продовжують обстріли цивільної інфраструктури і українських військових в районах Сєвєродонецька, Борівського, Устинівки і Лисичанська.
Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік Мирної Долини.
Крім того, в районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції.
Також ворог здійснює обстріли в районах Золотого, Комишувахи, Миколаївки, Білогорівки та Врубівки.
У Сєвєродонецьку, де точаться бої в центрі міста, пошкоджено дев’ять будинків. У Лисичанську – два, а також інфраструктура та транспорт пожежної частини. Зокрема, чотири автомобілі, на яких б могли виїжджати на пожежі. 16 будинків зруйновано в Гірському, шість – в Золотому, ще три – в Тошківці. Одна жінка загинула.
📍Донеччина
За добу – 17 обстрілів з усіх видів озброєння (стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, РСЗВ "Град", авіація) 14 населених пунктів, серед яких — Слов’янськ, с. Донецьке, смт. Райгородок, с. Семенівка, Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Торецьк та інші.
Пошкоджено 23 об’єкти – 20 житлових будинків, будівлі Красногорівського вогнетривкого та Авдіївського коксохімічного заводів.
Загинуло троє людей, поранено – 8.
📍Миколаївщина
Ввечері 2 червня декілька районів обласного центру знову зазнали обстрілів.
Баштанський район: вночі були обстріли у Інгульській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Вдень, вночі і на даний час тривають обстріли у Широківській громаді, є один загиблий та один поранений. Пошкоджена присадибна ділянка, зруйнована будівля ЦНАПу та 2 житлових будинки. Також тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо пошкоджень і потерпілих уточнюється.
📍Херсонщина
Ворожі війська продовжують намагатися утримувати зайняті позиції. Зокрема, бойові дії йдуть на кордоні Миколаївської та Дінпропетрвоської областей та у Бериславському районі.
Вже четверту добу жителі Херсона та деяких тергромад залишаються без будь-якого зв’язку та Інтернету.
Також є інформація, що окупанти у Херсоні захопили паспортні сервіси, де видають свої паспорта жителям області.
📍Лисичанськ, Луганщина. На 60% зруйнована вся інфраструктура та житлова забудова.
Траса Бахмут – Лисичанськ під контролем ЗСУ, але під постійними обстрілами окупантів. Гуманітарна допомога надходить, у людей вистачає їжі.
Кремль боїться, що росіяни помітять, як "затягнулася" їхгя "спецоперація".
Адміністрація президента Росії "попросила" редакції державних та провладних ЗМІ "не тиражувати тему 100 днів спеціальної військової операції" та "не акцентувати" увагу читачів та глядачів на тривалості війни.
Ранок в окупованому Маріуполі
Зведення Генштабу:
- На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля Збройних Сил Білорусі зосереджені на посиленні охорони державного кордону.
Одночасно відбувається ротація підрозділів спецпризначення в прикордонних з Україною районах. В ході перевірки бойової готовності проведено збори спеціалістів зв’язку та інженерно-технічного складу.
- На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Завдав ракетного удару по об’єктах цивільної інфраструктури в районі Гудового Сумської області. Також на Сумщині ворог обстріляв райони населених пунктів Бачівськ, Ходине і Славгород.
- На Слобожанському напрямку окупант продовжує підготовку до наступу. Поповнює запаси матеріальних засобів, озброєння і техніки з території РФ. З метою зниження наступального потенціалу наших військ здійснює вогневе ураження із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.
- На Харківському напрямку противник активних дій не проводив. Основні зусилля зосереджує на стримуванні дій Сил оборони України. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Башкіровка, Моспіно, Руська Лозова, Печеніги та Михайлівка. Завдав авіаційних ударів поблизу Нового.
- На Слов’янському напрямку Росія концентрується зокрема на інженерному обладнанні позицій.
Обстріли цивільної інфраструктури фіксувалися в районах Дібрівного, Курульки, Вірнопілля, Червоної Поляни та інших. Поблизу Довгенького ворог завдав авіаударів силами армійської авіації. Проводив штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Долина, успіху не мав, після завданих підрозділами Сил оборони втрат відійшов.
- На Донецькому напрямку російські окупанти продовжують артилерійські обстріли по всій лінії зіткнення.
- На Лиманському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ярова, Щурове, Старий Караван і Райгородок. Проводив штурмові дії поблизу Студенка, бойові дії тривають.
- На Сєвєродонецькому напрямку російські загарбники продовжують обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Борівське, Устинівка і Лисичанськ. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік Мирної Долини. Крім того, в районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції.
В центральній частині Сєверодонецька тривають бої.
- На Бахмутському напрямку ворог здійснює обстріли в районах населених пунктів Покровське, Нью-Йорк, Золоте, Комишуваха, Миколаївка, Берестове, Білогорівка та Врубівка. Поблизу останнього окупанти вели безуспішні штурмові дії.
Силами штурмової та армійської авіації ворог завдав авіаударів по інфраструктурі неподалік Відродження, Ротів, Новолуганського і Доломітного.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не проводив.
Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам’янка, Веселе, Мар’їнка, Новомихайлівка, Авдіївка, Піски, Золота Нива. Силами окремих підрозділів та диверсійно-розвідувальних груп намагався вступати у бойові зіткнення та вести штурмові дії поблизу Красногорівки та Полтавки. Успіху не мав, відійшов на попередні позиції.
- На Південнобузькому напрямку протягом доби ворог, застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Кавказ, Лепетиха, Дмитрівка, Осокорівка, Благодійне, Степова Долина. На окремих ділянках Криворізького напрямку противник активізував ведення повітряної розвідки та намагався провести штурмові дії. Отримав відсіч і відійшов на раніше зайняті позиції.
- Для утримання рубежів оборони окупанти посилюють передові позиції за рахунок переміщення резервів на вірогідні напрямки висування підрозділів Сил оборони.
- Окремі підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії на Попаснянському напрямку зазнали значних втрат, щонайменше 50% особового складу, озброєння та техніки.
The Washington Post пише про нерішучого союзника Росії:
З початку війни в Україні Росія просила допомоги в Китаю, який хотів би допомогти, але уникнувши західних санкцій.
Вони слідкують. Російський режисер Серебренніков згадав про фільм "Української правди", змонтований із записів з телефона російського солдата. Подивитись сам фільм можна тут.
Американський Інститут вивчення війни:
Кремль проявляє нерішучість "щодо того, як інтегрувати окуповану територію" на півдні України.
Російське військове керівництво продовжує відчувати ускладнення з достатнім формуванням сил і підтримкою морального духу мобілізованого особового складу.
Доброго ранку😎
- У шостий пакет антиросійських санкцій, ухвалених Євросоюзом, увійдуть заборонні заходи проти Россєльхозбанку та Московського кредитного банку. Їх, як і Сбєрбанк, відключать від SWIFT.
- США ввели санкції проти 71 компанії з Росії та Білорусі.
- Найбільша фріланс-біржа Upwork заблокувала акаунти користувачів із Росії та Білорусі.
- Тайвань заборонив експорт сучасних чіпів до РФ та Білорусі.
- У Росії косметологічні клініки стали побоюватися виснаження запасів ботоксу, створених ще до початку війни в Україні.
- Данський виробник лічильників для електрики і води Kamstrup йде з Російської Федерації і Білорусі.
- Індійський енергохолдинг Tata Power ліквідує дочірню компанію на Камчатці (Росія).
- Технологічна компанія Hewlett Packard Enterprise йде з РФ і Білорусі.