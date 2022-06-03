Сто днів війни в Україні. ОНЛАЙН

22:04

"Сто днів – сто слів". Володимир Зеленський у зверненні до українців озвучив лексикон повномасштабної війни.

У 2014 році Росія прийшла до нас із одним словом, з новим словом. І це слово "війна". 24 лютого Росія додала до цього слова ще одне, зробивши словосполучення "повномасштабна війна".

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Передусім це два слова: "наші герої". Тобто передусім люди, які від ночі на 24 лютого й до сьогодні обороняють нашу державу.

А далі – українські слова: "паляниця", "Збройні Сили", "Стугна", "Козак", "Зміїний" і... Звичайно, "Чорнобаївка" – це одне слово, яке звучало вже багато разів і в якому видно все і про наш спротив, і про наших ворогів.

А ще – іноземні слова, які стали рідними для України: "Байрактар", "Гарпун", "Хаймарс", "Старлінк", "Жешув" і... Звичайно, "лендліз" – іще одне слово, всього лиш одне, але яке відображає 100 днів боротьби, сто днів дипломатії, сто днів підтримки.

І слово, яке відображає дещо важливе в нашому характері. Саме в українському характері. "Джавеліни", які викликали страх у ворогів, бо вони не чекали, що їх не врятує броня. А потім і усмішку, нашу усмішку, коли українці намалювали ще й "святу Джавеліну".

Ну і слово, за яке всі в Україні підіймають келих, – "Нептун".

Щодня в нас зʼявлялися слова, які для кожного й кожної тепер значно більше, ніж просто слова. Важкі слова. "Гостомель", "Бородянка", "Охтирка", "Чернігів", "Харків", "Херсон", "Ізюм", "Мелітополь", "Маріуполь" і "Азовсталь".

А разом з ними – "армія", "арта", "морпіхи", "прикордонники", "розвідка", "нацгвардійці", "поліція", "тероборона", "авіація", "наші героїчні льотчики"... А також слово "привид". Привид Києва. Який знищував ворогів і залишався живим.

Читайте повністю звернення Володимира Зеленського