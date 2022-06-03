Сто днів війни в Україні. ОНЛАЙН
Вже 100 днів Україна ціною тисяч життів виборює власну свободу від російських "визволителів", які за три дні планували нас загарбати.
Збройні сили України витіснили окупантів з Києва, Харкова, Сум та Чернігова. Наші військові показали майстерне володіння зброєю. Світова спільнота з Україною.
Громадянське суспільство – єдине як ніколи. Стоїмо. Тримаємось. Переможемо.
❗️Євросоюз остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії: вони передбачають зокрема відмову країн ЄС від імпорту російської нафти протягом 6 місяців, від імпорту нафтопродуктів — протягом 8 місяців.
⚡️ Виїзд приватних авто на тимчасово окуповані території із Запоріжжя обмежено. У черзі на виїзд стоять сотні машин.
Причина – небезпека обстрілів з боку ворога та розмив дороги в с. Кам'янське.
Що відбувається на захопленій окупантами Запорізькій АЕС? Розповідає українська розвідка ⬇
- На станції склалась критична ситуація щодо забезпечення стабільної та безпечної роботи станції. Практично відсутні запчастини та витратні матеріали.
- Під час захоплення АЕС один зі снарядів, випущених загарбниками, розірвався поблизу одного з енергоблоків. Внаслідок цього стався витік оливи. Пошкодження вдалося відремонтувати, але персонал був змушений залити в контур відпрацьовану оливу.
- Наразі робота ведеться вахтовим методом. Тривалість вахти складає один тиждень.
- Особовий склад окупаційних військ, залучений в охороні об'єкта, розміщений в основному в готелі "Україна" та в приміщеннях профілакторію станції. Також військові займають квартири евакуйованих громадян. На станції діє суворий пропускний режим. У кожної чергової зміни вилучають практично всі особисті речі, особливо телефони.
- Окупаційне керівництво вивчає можливість під’єднати станцію до енергосистеми РФ. Втім, через технічні причини це поки що технічно неможливо.
Українські військові розпочали навчання на HIMARS.
Це сучасний багатофункціональний комплекс на колісному шасі. Армія США використовувала їх під час військової кампанії в Іраку 2003 року та війни в Перській затоці.
Дальність ураження з цього комплексу сягає до 300 кілометрів
Понад 20 бізнесменів, політиків та інших осіб, пов’язаних з Кремлем, подали до суду на Раду ЄС через санкції.
Серед них, наприклад, Роман Абрамович – колишній власник футбольного клубу "Челсі". На нього в березні було накладено санкції за отримання вигоди від його тісних зв’язків з президентом Владіміром Путіним.
Російське керівництво намагається тиснути на Україну погрозами. Зокрема, розповідає, до чого може призвести "відмова домовлятися" зі сторони Києва.
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв: "Чим це загрожує? Зрозуміло, чим. На жаль, це пов'язано і з жертвами, і з руйнуваннями, і, зрештою, Україна може втратити і додаткові території внаслідок того, що відбувається. В кінцевому рахунку це загрожує Україні, – відмова домовлятися, – насправді одним – втратою національного суверенітету."
Окупанти звітують, що до них уже прийшло перше вантажне судно із захопленого Маріуполя. Росія називає це "поновленням роботи порту" в багатостраждальному українському місті. Судно привезло в Ростов-на-Дону метал.
Втрати росіян станом на 3 червня
- особового складу – близько 30950 (+100) осіб
- танків ‒ 1367 (+4) одиниць
- бойових броньованих машин ‒ 3366 (+12)
- артилерійських систем – 661 (+14)
- реактивних систем залпового вогню – 207 (+0)
- засоби протиповітряної оборони – 95 (+0)
- літаків – 210 (+0)
- гелікоптерів – 175 (+0)
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 535 (+14)
- крилатих ракет – 121 (+1)
- кораблів/катерів – 13 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2329 (+4)
- спеціальна техніка – 51 (+0)
За 100 днів свого вторгнення Росія не змогла досягти жодної стратегічної цілі в Україні.
Після провалу початкового плану через помилкові припущення при плануванні та погане тактичне виконання Росія адаптувала свій оперативний план, зосередивши увагу на Донбасі.
Ситуація в регіонах
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Вінницька, Запорізька, Одеська, Тернопільська, Хмельницька області, Кіровоградщина, Черкащина, Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Житомирщина та Полтавщина
Ніч минула відносно спокійно.
📍 Дніпропетровщина
Увечері – обстріл одного з сіл Зеленодольськоі громади. Пряме попадання у житловий будинок. Поранена жінка і двоє її дітей. У селі сильні руйнування. Вночі новий обстріл громади. Без постраждалих. Детальна інформація уточнюється.
📍Харків
Вночі внаслідок обстрілів виникла пожежа в одній з адмінбудівель міста, за попередніми даними – постраждалих немає.
Вночі окупанти обстріляли також Циркуни, горіли будинки та господарчі споруди.
Загалом протягом доби в області: поранених 6 осіб, одна людина загинула.
📍Луганщина
Російські загарбники продовжують обстріли цивільної інфраструктури і українських військових в районах Сєвєродонецька, Борівського, Устинівки і Лисичанська.
Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік Мирної Долини.
Крім того, в районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції.
Також ворог здійснює обстріли в районах Золотого, Комишувахи, Миколаївки, Білогорівки та Врубівки.
У Сєвєродонецьку, де точаться бої в центрі міста, пошкоджено дев’ять будинків. У Лисичанську – два, а також інфраструктура та транспорт пожежної частини. Зокрема, чотири автомобілі, на яких б могли виїжджати на пожежі. 16 будинків зруйновано в Гірському, шість – в Золотому, ще три – в Тошківці. Одна жінка загинула.
📍Донеччина
За добу – 17 обстрілів з усіх видів озброєння (стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, РСЗВ "Град", авіація) 14 населених пунктів, серед яких — Слов’янськ, с. Донецьке, смт. Райгородок, с. Семенівка, Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Торецьк та інші.
Пошкоджено 23 об’єкти – 20 житлових будинків, будівлі Красногорівського вогнетривкого та Авдіївського коксохімічного заводів.
Загинуло троє людей, поранено – 8.
📍Миколаївщина
Ввечері 2 червня декілька районів обласного центру знову зазнали обстрілів.
Баштанський район: вночі були обстріли у Інгульській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Вдень, вночі і на даний час тривають обстріли у Широківській громаді, є один загиблий та один поранений. Пошкоджена присадибна ділянка, зруйнована будівля ЦНАПу та 2 житлових будинки. Також тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо пошкоджень і потерпілих уточнюється.
📍Херсонщина
Ворожі війська продовжують намагатися утримувати зайняті позиції. Зокрема, бойові дії йдуть на кордоні Миколаївської та Дінпропетрвоської областей та у Бериславському районі.
Вже четверту добу жителі Херсона та деяких тергромад залишаються без будь-якого зв’язку та Інтернету.
Також є інформація, що окупанти у Херсоні захопили паспортні сервіси, де видають свої паспорта жителям області.
📍Лисичанськ, Луганщина. На 60% зруйнована вся інфраструктура та житлова забудова.
Траса Бахмут – Лисичанськ під контролем ЗСУ, але під постійними обстрілами окупантів. Гуманітарна допомога надходить, у людей вистачає їжі.
Кремль боїться, що росіяни помітять, як "затягнулася" їхгя "спецоперація".
Адміністрація президента Росії "попросила" редакції державних та провладних ЗМІ "не тиражувати тему 100 днів спеціальної військової операції" та "не акцентувати" увагу читачів та глядачів на тривалості війни.
Ранок в окупованому Маріуполі
Зведення Генштабу:
- На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля Збройних Сил Білорусі зосереджені на посиленні охорони державного кордону.
Одночасно відбувається ротація підрозділів спецпризначення в прикордонних з Україною районах. В ході перевірки бойової готовності проведено збори спеціалістів зв’язку та інженерно-технічного складу.
- На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Завдав ракетного удару по об’єктах цивільної інфраструктури в районі Гудового Сумської області. Також на Сумщині ворог обстріляв райони населених пунктів Бачівськ, Ходине і Славгород.
- На Слобожанському напрямку окупант продовжує підготовку до наступу. Поповнює запаси матеріальних засобів, озброєння і техніки з території РФ. З метою зниження наступального потенціалу наших військ здійснює вогневе ураження із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.
- На Харківському напрямку противник активних дій не проводив. Основні зусилля зосереджує на стримуванні дій Сил оборони України. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Башкіровка, Моспіно, Руська Лозова, Печеніги та Михайлівка. Завдав авіаційних ударів поблизу Нового.
- На Слов’янському напрямку Росія концентрується зокрема на інженерному обладнанні позицій.
Обстріли цивільної інфраструктури фіксувалися в районах Дібрівного, Курульки, Вірнопілля, Червоної Поляни та інших. Поблизу Довгенького ворог завдав авіаударів силами армійської авіації. Проводив штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Долина, успіху не мав, після завданих підрозділами Сил оборони втрат відійшов.
- На Донецькому напрямку російські окупанти продовжують артилерійські обстріли по всій лінії зіткнення.
- На Лиманському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ярова, Щурове, Старий Караван і Райгородок. Проводив штурмові дії поблизу Студенка, бойові дії тривають.
- На Сєвєродонецькому напрямку російські загарбники продовжують обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Борівське, Устинівка і Лисичанськ. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік Мирної Долини. Крім того, в районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції.
В центральній частині Сєверодонецька тривають бої.
- На Бахмутському напрямку ворог здійснює обстріли в районах населених пунктів Покровське, Нью-Йорк, Золоте, Комишуваха, Миколаївка, Берестове, Білогорівка та Врубівка. Поблизу останнього окупанти вели безуспішні штурмові дії.
Силами штурмової та армійської авіації ворог завдав авіаударів по інфраструктурі неподалік Відродження, Ротів, Новолуганського і Доломітного.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не проводив.
Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам’янка, Веселе, Мар’їнка, Новомихайлівка, Авдіївка, Піски, Золота Нива. Силами окремих підрозділів та диверсійно-розвідувальних груп намагався вступати у бойові зіткнення та вести штурмові дії поблизу Красногорівки та Полтавки. Успіху не мав, відійшов на попередні позиції.
- На Південнобузькому напрямку протягом доби ворог, застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Кавказ, Лепетиха, Дмитрівка, Осокорівка, Благодійне, Степова Долина. На окремих ділянках Криворізького напрямку противник активізував ведення повітряної розвідки та намагався провести штурмові дії. Отримав відсіч і відійшов на раніше зайняті позиції.
- Для утримання рубежів оборони окупанти посилюють передові позиції за рахунок переміщення резервів на вірогідні напрямки висування підрозділів Сил оборони.
- Окремі підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії на Попаснянському напрямку зазнали значних втрат, щонайменше 50% особового складу, озброєння та техніки.
The Washington Post пише про нерішучого союзника Росії:
З початку війни в Україні Росія просила допомоги в Китаю, який хотів би допомогти, але уникнувши західних санкцій.
Вони слідкують. Російський режисер Серебренніков згадав про фільм "Української правди", змонтований із записів з телефона російського солдата. Подивитись сам фільм можна тут.
Американський Інститут вивчення війни:
Кремль проявляє нерішучість "щодо того, як інтегрувати окуповану територію" на півдні України.
Російське військове керівництво продовжує відчувати ускладнення з достатнім формуванням сил і підтримкою морального духу мобілізованого особового складу.
Доброго ранку😎
- У шостий пакет антиросійських санкцій, ухвалених Євросоюзом, увійдуть заборонні заходи проти Россєльхозбанку та Московського кредитного банку. Їх, як і Сбєрбанк, відключать від SWIFT.
- США ввели санкції проти 71 компанії з Росії та Білорусі.
- Найбільша фріланс-біржа Upwork заблокувала акаунти користувачів із Росії та Білорусі.
- Тайвань заборонив експорт сучасних чіпів до РФ та Білорусі.
- У Росії косметологічні клініки стали побоюватися виснаження запасів ботоксу, створених ще до початку війни в Україні.
- Данський виробник лічильників для електрики і води Kamstrup йде з Російської Федерації і Білорусі.
- Індійський енергохолдинг Tata Power ліквідує дочірню компанію на Камчатці (Росія).
- Технологічна компанія Hewlett Packard Enterprise йде з РФ і Білорусі.