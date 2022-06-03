У деокупованих областях вже майже повністю відновили мобільний зв’язок
На території Київщини, Чернігівщини та Сумщини після деокупації від росіян вже майже повністю відновили роботу мобільного зв’язку.
Джерело: Мінцифри
Деталі: За 2 місяці операторам Київстар, Vodafone та lifecell вдалося відбудувати 893 базові станції у 297 населених пунктах.
Зазначається, що зазвичай цей процес триває до року.
Операторам вдалося відновити мобільний зв'язок:
до 100% — доступність мережі в Сумській області,
до 95% — у Київській області,
до 93% — на Чернігівщині.
Поступово також відновлюють зв’язок у Харківській області. Наразі доступність мережі там становить майже 80%.
Нагадаємо: Тим часом в окупованому Херсоні та області зник зв'язок – не працюють українські мобільні оператори та частково домашній інтернет, загарбники анонсують встановлення своїх мобільних мереж.