У деокупованих областях вже майже повністю відновили мобільний зв’язок

На території Київщини, Чернігівщини та Сумщини після деокупації від росіян вже майже повністю відновили роботу мобільного зв’язку.

Джерело: Мінцифри

Деталі: За 2 місяці операторам Київстар, Vodafone та lifecell вдалося відбудувати 893 базові станції у 297 населених пунктах.

Зазначається, що зазвичай цей процес триває до року.

Операторам вдалося відновити мобільний зв'язок:

до 100% — доступність мережі в Сумській області,

до 95% — у Київській області,

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до 93% — на Чернігівщині.

Поступово також відновлюють зв’язок у Харківській області. Наразі доступність мережі там становить майже 80%.

Нагадаємо: Тим часом в окупованому Херсоні та області зник зв'язок – не працюють українські мобільні оператори та частково домашній інтернет, загарбники анонсують встановлення своїх мобільних мереж.