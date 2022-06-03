Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У деокупованих областях вже майже повністю відновили мобільний зв’язок

Роман ПетренкоП'ятниця, 3 червня 2022, 15:51
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО PIXABAY

На території Київщини, Чернігівщини та Сумщини після деокупації від росіян вже майже повністю відновили роботу мобільного зв’язку.

Джерело: Мінцифри

Деталі: За 2 місяці операторам Київстар, Vodafone та lifecell вдалося відбудувати 893 базові станції у 297 населених пунктах.

Зазначається, що зазвичай цей процес триває до року.

Операторам вдалося відновити мобільний зв'язок:

до 100% — доступність мережі в Сумській області,

до 95% — у Київській області,

ВІДЕО ДНЯ

до 93% — на Чернігівщині.

Поступово також відновлюють зв’язок у Харківській області. Наразі доступність мережі там становить майже 80%.

Нагадаємо: Тим часом в окупованому Херсоні та області зник зв'язок – не працюють українські мобільні оператори та частково домашній інтернет, загарбники анонсують встановлення своїх мобільних мереж.

Теми: мобільний зв'язоквійнаокупаціяМінцифри
Головне сьогодні

Росія може захопити Луганщину протягом наступних двох тижнів – військові експерти

Кулеба: Україна готова відкрити для експорту зерна порт Одеси, але є одне "але"

Путін пропонує Україні вивозити зерно через знищений Маріуполь чи Білорусь

Арахамія розповів, коли Україна поновить переговори з РФ

доповненоВ ОРДЛО заборонили Viber

Стефанчук попросив у міністра оборони Німеччини підводні човни

Усі новини...
мобільний зв'язок
"Київстар" відновив 99% мережі на Сумщині
Мелітополь: із російською сім-картою зателефонувати на українські номери неможливо
У РФ різко збільшився імпорт кнопкових телефонів
Останні новини
04:58
Новим президентом Албанії стане начальник Генштабу
04:08
Росія може захопити Луганщину протягом наступних двох тижнів – військові експерти
03:11
Південь: ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів і 19 загарбників
02:48
Налякана окупаційна влада на Херсонщині підтягнула "Піони" – ОК "Південь"
02:15
Канада підтримує вступ Швеції та Фінляндії в НАТО
01:25
Акція протесту у Вірменії: є затримані та 50 госпіталізованих
00:48
ППО збила 4 крилатих ракети, запущених з російського підводного човна – ОК "Південь"
00:17
Макрон не виключає візиту до Києва найближчим часом
00:10
Повітряні сили знищили понад 20 одиниць техніки та укріплені позиції ворога
23:54
Неплатоспроможний Мегабанк, технокриза в РФ: економічні підсумки дня
Усі новини...