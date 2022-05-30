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На Херсонщині зник мобільний зв’язок, росіяни анонсують свій – ЗМІ

Катерина Тищенко, Ольга Глущенко Понеділок, 30 травня 2022, 21:23
На Херсонщині зник мобільний зв’язок, росіяни анонсують свій – ЗМІ
ілюстративне фото pixabay.com

У Херсоні та області зник зв'язок – не працюють українські мобільні оператори та частково домашній інтернет, загарбники анонсують встановлення своїх мобільних мереж.

Джерело: Суспільне, РИА Новости

Пряма мова мешканки Херсона: "Близько 18:10 – 18:20 зник зв'язок. Протягом попередніх двох днів зв'язок був нестійкий, то з'являвся, то зникав. А це зник зовсім. У мережі тільки невизначені оператори, які з'явилися декілька днів тому".

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Деталі: Голова Херсонської військово-цивільної адміністрації Геннадій Лагута повідомив, що зв'язок відключили російські військові.

"Орки відключили! Працює тільки провайдер Скайнет через Крим!", - зазначив голова ВЦА.

Його радник Сергій Хлань розповів Суспільному, що це не перша спроба окупаційної влади блокувати український зв'язок та Інтернет.

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"Зв'язок зникає вже третю добу. Окупанти постійно маніпулюють, постійно звинувачують Збройні Сили України і в тому, що пропадає зв'язок, і що відбуваються обстріли. Але це все відбувається не так. І якщо говорити про зникнення зв'язку, треба дивитися, що одночасно з цим окупант впроваджує російського оператора з кодом+7 і починає роздавати мобільні картки", - каже Хлань.

Представник окупантів, самопроголошений заступник голови Херсонської ВЦА Кирило Стрємоусов у проблемах зі зв'язком в області звинуватив ЗСУ і повідомив, що звернувся до РФ з проханням використати можливості російських телекомунікацій для відновлення зв'язку в області.

Натомість радник голови Херсонської ВЦА Сергій Хлань називає ці заяви брехливою пропагандою.

"Це точно не в інтересах Збройних сил України, не в інтересах України блокувати. Навпаки, робиться все, щоб посилити сигнал, посилити інтернет, щоб забезпечити спілкування наших людей і доступ до об'єктивних новин. Усі звинувачення окупанта є брехлива пропаганда. По ситуації на зараз поки немає достовірної інформації. Але окупант свідомо блокує український зв'язок та інтернет", - прокоментував Хлань.

Оновлено: Росіяни анонсують встановлення на Херсонщині російського мобільного зв’язку.

Гуляйтер і так званий заступник керівника військово-цивільної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов, призначений окупантами, повідомив, що регіон повною мірою перейде на російський стільниковий зв'язок, оператори мобільного зв'язку України більше провадити діяльність на території області не будуть.

За його словами, мешканці області вже купують SIM-карти російського мобільного оператора. "SIM-картки вже надійшли у продаж. Доступ до них є. Люди купують і потихеньку зв'язок налагоджується", — уточнив Стремоусов.

Що передувало: Окупанти заявили, що перевели на телефонний код РФ +7 Херсонську та Запорізьку області та зібралися видавати паспорти РФ за спрощеною процедурою.

28 травня представник окупаційної влади Кирило Стремоусов заявив, що Херсонська область перейшла на московський час.

Теми: Херсонська областьінтернет
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