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В ОРДЛО заборонили Viber

Катерина ТищенкоП'ятниця, 3 червня 2022, 19:20
NurPhoto via Getty Images

Так звані угруповання "ДНР" і "ЛНР" з 3 червня тимчасово обмежили доступ до месенджера Viber на території окремих районів Донецької і Луганської областей.

Джерело: "Новости Донбасса", ресурс бойовиків "ДАН"

Деталі: В угрупованні "ЛНР" заявили, що це "відповідь на багатократне почастішання використання сервісу як частини військової інфраструктури ворога з метою отримання даних про геолокацію та знаходження нашої критичної військово-громадянської інфраструктури".

Незаконні збройні формування ОРЛО стверджують, що за допомогою Viber українські військові вираховують об'єкти, по яких наносять удари. Як саме використовують месенджер у військових цілях, бойовики не пояснили.

Крім того, месенджер Viber також тимчасово заборонили на території ОРДО – таку "ухвалу" підписав ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін 3 червня.

У "постанові" йдеться, що рішення ухвалено нібито, щоб уникнути поширення інформації протиправного характеру, недостовірної інформації цивільного та військового характеру, прямих загроз адресатам від невстановлених відправників, пропаганди насильства, інформаційного та психологічного тиску, поширення сайтів та програм, які можуть призвести до витоку особистих даних, протизаконних шахрайських дій, розкриття інформації про геолокацію користувача через поширення шкідливого програмного забезпечення або фішингових програм, а також з метою запобігання загрозі життю та здоров'ю громадян.

Раніше угруповання "Л-ДНР" заблокували доступ до Facebook та Instagram на підконтрольній їм території. Також доступ до Facebook та Instagram був заборонений і на території Росії. Кремль назвав Meta "екстремістською організацією".

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Теми: ЛНРДонбассоцмережіінтернет
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