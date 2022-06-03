На Шрі-Ланці заарештували вкрадений росіянами літак: Аерофлот скасував рейси на острів

Після арешту в аеропорту міста Коломбо літака, яким незаконно заволоділа Росія, російська держкомпанія "Аерофлот" скасувала всі рейси на острів.

Джерело: російський медіа проєкт "Агентство" з посиланням на коментар від "Аерофлоту"

Деталі: Суд на вимогу лізинговоі компанії наклав арешт на літак, який зареєстрований "Аерофлотом". Позов до суду надіслала ірландська компанія Celestial Aviation Trading Limited, яка афілійована з лізингодавцем авіасуден GECAS.

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Це пасажирський літак донедавна має реєстрацію на Бермудських островах, і лише нещодавно отримав реєстрацію в РФ. Він прибув до аеропорту Коломбо 2 червня.

Російська авіакомпанія привласнила цей борт собі після запровадження в березні санкцій проти російських авіакомпаній.

Через кілька годин після арешту літака, "Аерофлот" скасував усі рейси до столиці Шрі-Ланки. Журналістам у коментарі причини скасування рейсівне назвали.

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На сайті компанії немає рейсів на Шрі-Ланку до 12 червня включно. Однак у коментарі журналістам сказали, що всі рейси, заплановані на червень, скасували.

Як повідомляє "Агентство", на табло в московському аеропорту "Шереметьєво" вдень 3 червня був рейс до Коломбо на 23:10, однак зараз він відсутній у переліку.

Наразі арешт на літак наклали до 16 червня.

"Аерофлот" почав здійснювати рейси на Шрі-Ланку з початку квітня, тричі на тиждень. Імовірно, Шрі-Ланка надала Росії запевнення, що літаки арештовувати не будуть.

Цей інцидент поставить під сумнів здатність російських авіакомпаній літати на крадених літаках навіть до тих країн, які Росія визначає як "дружні".

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