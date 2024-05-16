Шрі-Ланка хоче повернути найманців, які воюють на боці Росії проти України

Шрі-Ланка відправляє високопоставлену делегацію до Росії, щоб виявити й повернути додому своїх громадян, які воюють проти України.

Джерело: Reuters з посиланням на міністра закордонних справ Шрі-Ланки Тарака Баласурія

Деталі: Повідомляється, що члени делегації розслідуватимуть долі сотні громадян, які можуть брати участь у війні в Україні.

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Зазначається, що на території Шрі-Ланки розслідування триває з початку травня.

Пряма мова міністра: "Головна складність полягає у тому, аби визначити точну кількість таких осіб у Росії. Неофіційні дані свідчать, що в Росії перебувають близько 600-800 шріланкійців".

Деталі: За його словами, до складу делегації увійде міністр оборони Шрі-Ланки Камаль Гунаратне, який раніше був послом у РФ.

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Reuters стверджує також, що за даними міністерства оборони Шрі-Ланки, щонайменше 16 військових у відставці загинули в Україні.

За даними видання, колишні шріланкійські військовослужбовці вже певний час регулярно отримують запрошення приєднатися до війни Росії проти України. Їм обіцяють високі зарплати та перспективи набуття російського громадянства. Міністерство оборони Шрі-Ланки неодноразово попереджало не погоджуватися на це шахрайство.