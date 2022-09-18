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Відривали нігті й казали "money": поліція розповіла деталі про полон громадян Шрі-Ланки

Катерина ТищенкоНеділя, 18 вересня 2022, 19:46
фото з Facebook Болвінова

Поліція Харківщини повідомила деталі про полон семи громадян Шрі-Ланки, яким вдалося звільнитися після деокупації області.

Джерело: начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов у Facebook

Деталі: Як повідомив Болвінов, сім громадян Шрі-Ланки – жінка та 6 чоловіків на початку повномасштабного вторгнення перебували у Куп’янську. Вони злякались війни та вирішили нікуди не виїжджати, а заховатись.

У травні вони намагалися пішки дійти до Харкова, але на першому ж блокпосту армії РФ їх затримали, зв’язали їм руки, вдягли мішки на голову та відвезли до імпровізованої в’язниці у Вовчанську.

Дослівно: "Там шрі-ланкійців тримали у нелюдяних умовах, змушували працювати прибиральниками. Жінку тримали в карцері два місяці! Двом з них відривали нігті, одного били дверима по голові. Так як рашисти не спілкуються англійською, то іноземці так і не зрозуміли, що взагалі росіяни від них хотіли, і за що їх катували. Єдине, що вони зрозуміли – росіяни під час тортур казали "money". Судячи з цього, друга армія світу вимагала з затриманих іноземців зі Шрі-Ланки гроші".

Більше деталей: Після деокупації Вовчанська іноземці знову вирішили піти до Харкова пішки, по дорозі їх зустрів охоронець готелю, який приютив та повідомив про це українській поліції.

З іноземцями проводяться слідчі дії, встановлено зв’язок із посольством Шрі-Ланки, потерпілим забезпечено безпеку та належні умови для проживання.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 16 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що на звільнених територіях Харківщини врятували сімох громадян Шрі-Ланки, яких з березня утримували окупанти (за версією Болвінова, з травня – ред.).

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Теми: Харківська областьполоненіШрі-Ланка
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