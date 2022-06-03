На сході ЗСУ збили ворожу ракету і знищили іншу техніку

На Донецькому і Луганському напрямках українські військові у п’ятницю відбили 9 атак ворога та знищили 17 одиниць техніки, включно з крилатою ракетою.

Джерело: угруповання Об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 1 танк; 1 артилерійську систему; 6 бойових броньованих машин; 2 спеціальні броньовані автомобілі; 3 одиниці автомобільної техніки.

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Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили крилату ракету, один тактичний розвідувальний безпілотний літальний апарат "Елерон" та 2 безпілотні літальні апарати "Орлан-10"".

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у п’ятницю українські військові знищили: особового складу ворога – 36, БМП – 1, БТР – 1, АТТ – 1, склад з б/п – 1.

3-го червня окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 26 цивільних об’єктів, з них: 25 житлових будинків і лінію електропередач. В результаті цих обстрілів загинуло 4 цивільні особи (серед них одна дитина), ще 3 отримали поранення.