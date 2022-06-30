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Доба на Сумщині: Через російські обстріли загинули двоє людей, вісім поранених

Анастасія КалатурЧетвер, 30 червня 2022, 00:30

За добу на Сумщині внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей, ще восьмеро поранені.

Джерело: голова ОДА Сумщини Дмитро Живицький

Деталі:  Одна людина загинула, троє – поранені в Краснопільській громаді. З 11 до 12, а потім близько пів на першу дня росіяни гатили з мінометів (20 пострілів) та реактивної артилерії і САУ, 25 та 47 прильотів. О пів на другу ворожий безпілотник скинув вибуховий пристрій.

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Також одна людина загинула, четверо – поранені у Великописарівській громаді. Зокрема о пів на четверту росіяни відкрили мінометний вогонь, 3 прильоти, а одразу за цим випустили 10 ракет з гелікоптера, з території РФ. Пошкоджений будинок мирних мешканців та цивільна господарська споруда. Після 20 години росіяни випустили ще 4 ракети.

Білопільська громада: близько десятої ранку була спроба обстрілу з ворожого безпілотника, але ЗСУ його знищили. Близько 18:30 була перестрілка з росіянами на прикордонні. Одна людина була поранена.

В Хотінській громаді ближче до 17 години було 14 пострілів з міномету, за півгодини - ще 3. Жертв та руйнувань немає.

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Теми: Сумська областьвійна
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