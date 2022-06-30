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Сутки на Сумщине: Из-за российских обстрелов погибли два человека, восемь раненых

Анастасия КалатурЧетверг, 30 июня 2022, 00:30

За сутки в Сумской области в результате российских обстрелов погибли два человека, еще восемь ранены.

Источник: глава ОГА Сумщины Дмитрий Живицкий

Детали: Один человек погиб, трое – ранены в Краснопольской громаде. С 11 до 12, а затем около половины первого дня россияне били из минометов (20 выстрелов) и реактивной артиллерии и САУ, 25 и 47 прилетов. В половине второго вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство.

Также один человек погиб, четверо ранены в Великописаревской громаде. В частности, в половине четвертого россияне открыли минометный огонь, 3 прилета, а сразу за этим выпустили 10 ракет с вертолета, с территории РФ. Поврежден дом мирных жителей и гражданское сооружение. После 20 часов россияне выпустили еще 4 ракеты.

Белопольская громада: около десяти утра была попытка обстрела из вражеского беспилотника, но ВСУ его уничтожили. Около 18.30 была перестрелка с россиянами в пограничном районе. Один человек был ранен.

В Хотинской громаде ближе к 17 часам было 14 выстрелов из миномета, через полчаса - еще 3. Жертв и разрушений нет.

Темы: Сумская областьвойна
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