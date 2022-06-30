Британія надасть Україні ще військової допомоги — на понад мільярд доларів
Британія виділить Україні додаткову військову допомогу на 1,2 млрд доларів.
Джерело: Bloomberg та Reuters з посиланням на заяву британського уряду
Деталі: Допомога буде спрямована на системи ППО, дрони, обладнання для радіоелектронної боротьби та тисячі одиниць життєво важливого спорядження для українських солдатів.
В офісі Бориса Джонсона заявили, що додаткове обладнання — це перший крок, який дозволяє Україні перейти до наступу.
Про збільшення фінансування Джонсон оголосить на саміті НАТО в Мадриді в четвер.
Це збільшує загальну військову підтримку Великобританії з початку війни до 2,8 млрд доларів. Це, за словами Лондона, найбільша допомога серед усіх країн, за винятком США.
Нагадаємо: Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про плани зміцнити східний фланг НАТО шляхом збільшення британського військового контингенту в Естонії на 1000 людей і розміщення в регіоні одного з двох нових авіаносців.