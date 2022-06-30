Британія надасть Україні ще військової допомоги — на понад мільярд доларів

Британія виділить Україні додаткову військову допомогу на 1,2 млрд доларів.

Джерело: Bloomberg та Reuters з посиланням на заяву британського уряду

Деталі: Допомога буде спрямована на системи ППО, дрони, обладнання для радіоелектронної боротьби та тисячі одиниць життєво важливого спорядження для українських солдатів.

В офісі Бориса Джонсона заявили, що додаткове обладнання — це перший крок, який дозволяє Україні перейти до наступу.

Про збільшення фінансування Джонсон оголосить на саміті НАТО в Мадриді в четвер.

Це збільшує загальну військову підтримку Великобританії з початку війни до 2,8 млрд доларів. Це, за словами Лондона, найбільша допомога серед усіх країн, за винятком США.

Нагадаємо: Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про плани зміцнити східний фланг НАТО шляхом збільшення британського військового контингенту в Естонії на 1000 людей і розміщення в регіоні одного з двох нових авіаносців.