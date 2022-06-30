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Британія надасть Україні ще військової допомоги — на понад мільярд доларів

Анастасія КалатурЧетвер, 30 червня 2022, 02:03
Британія надасть Україні ще військової допомоги — на понад мільярд доларів
ФОТО: GETTY

Британія виділить Україні додаткову військову допомогу на 1,2 млрд доларів.

Джерело: Bloomberg та Reuters з посиланням на заяву британського уряду

Деталі: Допомога буде спрямована   на системи ППО, дрони, обладнання для радіоелектронної боротьби та тисячі одиниць життєво важливого спорядження для українських солдатів.

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В офісі Бориса Джонсона заявили, що додаткове обладнання — це перший крок, який дозволяє Україні перейти до наступу.

Про збільшення фінансування Джонсон оголосить на саміті НАТО в Мадриді в четвер.

Це збільшує загальну військову підтримку Великобританії з початку війни до  2,8 млрд доларів. Це, за словами Лондона, найбільша допомога серед усіх країн, за винятком США.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес   оголосив про плани зміцнити східний фланг НАТО шляхом збільшення британського військового контингенту в Естонії на 1000 людей і розміщення в регіоні одного з двох нових авіаносців.

Теми: Велика Британіявійназброя
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