Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британия предоставит Украине еще военную помощь — более чем на миллиард долларов

Анастасия КалатурЧетверг, 30 июня 2022, 02:03
Британия предоставит Украине еще военную помощь — более чем на миллиард долларов
ФОТО: GETTY

Британия выделит Украине дополнительную военную помощь в 1,2 млрд долларов.

Источник: Bloomberg и Reuters со ссылкой на заявление британского правительства

Детали: Помощь будет направлена ​​на системы ПВО, дроны, оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских солдат.

Реклама:

В офисе Бориса Джонсона заявили, что дополнительное оборудование – это первый шаг, который позволяет Украине перейти к наступлению.

Об увеличении финансирования  Джонсон объявит на саммите НАТО в Мадриде в четверг.

Это увеличивает общую военную поддержку Великобритании с начала войны до 2,8 млрд долларов. Это, по словам Лондона, самая большая помощь среди всех стран, за исключением США.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Министр обороны Великобритании Бен Уоллес   объявил о планах укрепить восточный фланг НАТО путем увеличения британского военного контингента в Эстонии на 1000 человек и размещения в регионе одного из двух новых авианосцев.

Темы: Великобританиявойнаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Великобритания
СМИ: Уоллес спровоцировал дипломатический скандал с США из-за вертолетов
Российский олигарх Фридман не захотел ответить, является ли Путин военным преступником
Лондонград. "Украинская правда" нашла российские элиты в Лондоне
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: