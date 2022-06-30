Британия предоставит Украине еще военную помощь — более чем на миллиард долларов

Британия выделит Украине дополнительную военную помощь в 1,2 млрд долларов.

Источник: Bloomberg и Reuters со ссылкой на заявление британского правительства

Детали: Помощь будет направлена ​​на системы ПВО, дроны, оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских солдат.

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В офисе Бориса Джонсона заявили, что дополнительное оборудование – это первый шаг, который позволяет Украине перейти к наступлению.

Об увеличении финансирования Джонсон объявит на саммите НАТО в Мадриде в четверг.

Это увеличивает общую военную поддержку Великобритании с начала войны до 2,8 млрд долларов. Это, по словам Лондона, самая большая помощь среди всех стран, за исключением США.

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Напомним: Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о планах укрепить восточный фланг НАТО путем увеличения британского военного контингента в Эстонии на 1000 человек и размещения в регионе одного из двух новых авианосцев.