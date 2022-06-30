Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Британия предоставит Украине еще военную помощь — более чем на миллиард долларов

Анастасия КалатурЧетверг, 30 июня 2022, 02:03
ФОТО: GETTY

Британия выделит Украине дополнительную военную помощь в 1,2 млрд долларов.

Источник: Bloomberg и Reuters со ссылкой на заявление британского правительства

Детали: Помощь будет направлена ​​на системы ПВО, дроны, оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских солдат.

В офисе Бориса Джонсона заявили, что дополнительное оборудование – это первый шаг, который позволяет Украине перейти к наступлению.

Об увеличении финансирования  Джонсон объявит на саммите НАТО в Мадриде в четверг.

Это увеличивает общую военную поддержку Великобритании с начала войны до 2,8 млрд долларов. Это, по словам Лондона, самая большая помощь среди всех стран, за исключением США.

Напомним: Министр обороны Великобритании Бен Уоллес   объявил о планах укрепить восточный фланг НАТО путем увеличения британского военного контингента в Эстонии на 1000 человек и размещения в регионе одного из двух новых авианосцев.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Великобританиявойнаоружие
Главное сегодня

Украина начала экспорт электроэнергии в ЕС

видео Залужный показал, как выгоняли оккупантов из Змеиного: помогла гаубица "Богдана"

Россияне сбежали со Змеиного – говорят, "жест доброй воли"

видео СБУ установила обстоятельства удара по ТЦ в Кременчуге

Осенью Кабмин или его часть могут отправить в отставку – источники

инфографикаПлан "перезапуска Украины" может включать сокращение министерств – источники

Все новости...
Великобритания
Британские самолеты могут патрулировать морские "зерновые коридоры" с Украины – министр обороны
Британия ввела санкции против родственницы Путина и второго богатейшего человека РФ
Норвегия поспособствует передаче Украине РСЗО из Британии, предоставив замену
Последние новости
14:13
Ермак объяснил, почему слова россиян о добровольном выходе со Змеиного – ложь
14:12
Парламент Израиля самораспустился
14:05
ВСУ освободили Потемкино в Херсонской области
14:04
Во Львове запретили деятельность Московского патриархата
14:00
В Хмельницкой области вынесли приговор учителю, который хранил детскую порнографию
13:49
Из-за войны Интерпайп Пинчука сократил EBITDA на 63% первом квартале
13:48
фото, видеоПольша завершила строительство забора на границе с Беларусью
13:35
Российский чиновник уверяет, что западные бизнесмены приезжали в Петербург в маскировке
13:24
Украина начала экспорт электроэнергии в ЕС
13:23
Лукашенко убеждает, что в Беларуси нет складов с ядерным оружием
Все новости...