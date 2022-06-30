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Зміїний: ЗСУ вразили ще один російський "Панцир"

Анастасія КалатурЧетвер, 30 червня 2022, 03:00
Зміїний: ЗСУ вразили ще один російський Панцир
ФОТО: armyinform.com.ua

ЗСУ вразили на Зміїному ще один  ворожий зенітно гарматно-ракетний комплекс  "Панцир - С1".

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Зазначається, що наші   підрозділи відпрацювали близько 150 вогневих завдань, а наша авіація – 7.

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Завдяки цьому російська  армія  втратила понад 4 десятки росіян, 2 гаубиці "Мста-Б" та самохідну - "Мста-С", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки,   польовий склад пально-мастильних матеріалів.

Як зазначається, остаточні результати дорозвідуються.

Теми: війнаРосія
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