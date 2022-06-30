Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зміїний: ЗСУ вразили ще один російський "Панцир"

Анастасія КалатурЧетвер, 30 червня 2022, 03:00
ФОТО: armyinform.com.ua

ЗСУ вразили на Зміїному ще один  ворожий зенітно гарматно-ракетний комплекс  "Панцир - С1".

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Зазначається, що наші   підрозділи відпрацювали близько 150 вогневих завдань, а наша авіація – 7.

Завдяки цьому російська  армія  втратила понад 4 десятки росіян, 2 гаубиці "Мста-Б" та самохідну - "Мста-С", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки,   польовий склад пально-мастильних матеріалів.

Як зазначається, остаточні результати дорозвідуються.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаРосія
Головне сьогодні

відео СБУ встановила обставини удару по ТЦ у Кременчуку

Восени Кабмін чи його частину можуть відправити у відставку – джерела

інфографікаПлан "перезапуску України" може включати скорочення міністерств – джерела

Зведення Генштабу: В Білорусі вивчають, як провести приховану мобілізацію

додано фото, відеоУкраїна повернула 144 полонених, з них 95 захисників "Азовсталі"

Кабмін пропонує запровадити санкції проти Маслякова й членів КВК

Усі новини...
війна
Британські депутати: потік "брудних грошей" з РФ у Британію не спинився попри війну
Збройні сили України вже знищили 35 600 окупантів
Україна повертає полонених, Росія б'є по Лисичанську. 127 день великої війни
Останні новини
11:39
Під завалами будинку у Золочеві на Харківщини знайшли ще одну загиблу
11:38
ОК "Південь": На Зміїному пожежа й вибухи, росіяни евакуюються 
11:31
Лукашенко заявив, що боротиметься за незалежність Білорусі
11:22
У Путіна нарахували, що у кожному "районі скупчення ЗСУ" було по одному військовому
11:04
фото Росія з Севастополя вивела в море 5 підводних човнів – ЗМІ
11:00
Львівські лікарі сформували штучний стравохід 6-річній дівчині
10:52
Експорт електроенергії може приносити Україні понад 70 мільярдів на рік – Шмигаль
10:50
Дуда не вірить, що Білорусь офіційно вступить у війну
10:34
Білоруси масово почали отримувати повістки до військкоматів
10:30
Молдова одночасно з Україною підписала "транспортний безвіз" з ЄС
Усі новини...