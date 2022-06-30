Зміїний: ЗСУ вразили ще один російський "Панцир"

ЗСУ вразили на Зміїному ще один ворожий зенітно гарматно-ракетний комплекс "Панцир - С1".

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Зазначається, що наші підрозділи відпрацювали близько 150 вогневих завдань, а наша авіація – 7.

Завдяки цьому російська армія втратила понад 4 десятки росіян, 2 гаубиці "Мста-Б" та самохідну - "Мста-С", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, польовий склад пально-мастильних матеріалів.

Як зазначається, остаточні результати дорозвідуються.