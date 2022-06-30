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Змеиный: ВСУ поразили еще один российский "Панцирь"

Анастасия КалатурЧетверг, 30 июня 2022, 03:00
Змеиный: ВСУ поразили еще один российский Панцирь
ФОТО: armyinform.com.ua

ВСУ поразили на Змеином еще один вражеский зенитно-пушечно-ракетный комплекс "Панцирь - С1".

Источник: ОК "Юг"

Детали: Отмечается, что наши подразделения отработали около 150 огневых задач, а наша авиация – 7.

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Благодаря этому российская армия потеряла более 4 десятков россиян, 2 гаубицы "Мста-Б" и самоходную - "Мста-С", 3 единицы бронированной и автомобильной техники, полевой склад горюче-смазочных материалов.

Как отмечается, окончательные результаты доразведываются.

Темы: войнаРосcия
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