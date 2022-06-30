Змеиный: ВСУ поразили еще один российский "Панцирь"
Четверг, 30 июня 2022, 03:00
ВСУ поразили на Змеином еще один вражеский зенитно-пушечно-ракетный комплекс "Панцирь - С1".
Источник: ОК "Юг"
Детали: Отмечается, что наши подразделения отработали около 150 огневых задач, а наша авиация – 7.
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Благодаря этому российская армия потеряла более 4 десятков россиян, 2 гаубицы "Мста-Б" и самоходную - "Мста-С", 3 единицы бронированной и автомобильной техники, полевой склад горюче-смазочных материалов.
Как отмечается, окончательные результаты доразведываются.