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ISW: Кремль досі має територіальні амбіції і претендує не лише на Донбас

Анастасія КалатурЧетвер, 30 червня 2022, 03:51
ISW: Кремль досі має територіальні амбіції і претендує не лише на Донбас
ФОТО: GETTY

Росіяни продовжують вести наступальні операції на північ від Харкова - це вказує на те, що Кремль має  амбіції щодо територій, окрім Донецької та Луганської областей.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: ISW пише, що ці амбіції  Москви  продовжуватимуть вилучати живу силу та техніку, потенційно ціною наступальної сили на більш важливих напрямках просування.

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Також російські війська продовжили наступальні дії на Слов’янськ.

Зазначається, що росіяни   продовжували наступальні дії до Лисичанська, і досягли незначних успіхів на схід від Бахмута.

                                                                                                                                                                        

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Теми: війнаУкраїнаПутінРосія
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