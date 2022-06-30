ISW: Кремль досі має територіальні амбіції і претендує не лише на Донбас

Росіяни продовжують вести наступальні операції на північ від Харкова - це вказує на те, що Кремль має амбіції щодо територій, окрім Донецької та Луганської областей.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: ISW пише, що ці амбіції Москви продовжуватимуть вилучати живу силу та техніку, потенційно ціною наступальної сили на більш важливих напрямках просування.

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Також російські війська продовжили наступальні дії на Слов’янськ.

Зазначається, що росіяни продовжували наступальні дії до Лисичанська, і досягли незначних успіхів на схід від Бахмута.