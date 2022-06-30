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ISW: Кремль до сих пор имеет территориальные амбиции и претендует не только на Донбасс

Анастасия КалатурЧетверг, 30 июня 2022, 03:51
ISW: Кремль до сих пор имеет территориальные амбиции и претендует не только на Донбасс
ФОТО: GETTY

Россияне продолжают вести наступательные операции на севере Харькова - это указывает на то, что Кремль имеет амбиции в отношении территорий, помимо Донецкой и Луганской областей.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: ISW пишет, что эти амбиции Москвы будут продолжать изымать живую силу и технику, потенциально ценой наступательной силы на более важных направлениях продвижения.

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Также российские войска продолжили наступательные действия на Славянск.

Отмечается, что россияне продолжали наступательные действия к Лисичанску, и достигли незначительных успехов к востоку от Бахмута.

Темы: войнаУкраинаПутинРосcия
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