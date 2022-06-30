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ЗМІ: США просять Південну Корею приєднатися до обмеження цін на російську нафту

Четвер, 30 червня 2022, 06:11
ЗМІ: США просять Південну Корею приєднатися до обмеження цін на російську нафту
ФОТО: GETTY

США попросили Південну Корею підтримати обмеження цін  на російську нафту в рамках міжнародних санкцій.

Джерело: джерела Yonhap

Деталі: Згідно з джерелами, Браян Нельсон, заступник міністра фінансів США з тероризму та фінансової розвідки, попросив Південну Корею приєднатися до цього кроку під час свого нещодавнього візиту до Сеула.

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Джерела повідомили, що обмеження цін на російську нафту може стати одним із головних пунктів порядку денного під час зустрічей ключових південнокорейських чиновників з міністром фінансів США Джанет Йеллен, яка наступного місяця поїде  до Південної Кореї.

Зазначається, що Росія задоволена високими цінами на   нафту завдяки   попиту в Азії, що частково підриває зусилля західних країн щодо приборкання російського фінансування війни проти України.

Що передувало: Лідери країни Групи семи заявили про можливість запровадження заборони на транспортування російської нафти, яка була продана вище певної ціни.

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Теми: СШАПівденна КореяекономікаРосія
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