ЗМІ: США просять Південну Корею приєднатися до обмеження цін на російську нафту

США попросили Південну Корею підтримати обмеження цін на російську нафту в рамках міжнародних санкцій.

Джерело: джерела Yonhap

Деталі: Згідно з джерелами, Браян Нельсон, заступник міністра фінансів США з тероризму та фінансової розвідки, попросив Південну Корею приєднатися до цього кроку під час свого нещодавнього візиту до Сеула.

Джерела повідомили, що обмеження цін на російську нафту може стати одним із головних пунктів порядку денного під час зустрічей ключових південнокорейських чиновників з міністром фінансів США Джанет Йеллен, яка наступного місяця поїде до Південної Кореї.

Зазначається, що Росія задоволена високими цінами на нафту завдяки попиту в Азії, що частково підриває зусилля західних країн щодо приборкання російського фінансування війни проти України.

Що передувало: Лідери країни Групи семи заявили про можливість запровадження заборони на транспортування російської нафти, яка була продана вище певної ціни.