ЗМІ: США просять Південну Корею приєднатися до обмеження цін на російську нафту

США попросили Південну Корею підтримати обмеження цін на російську нафту в рамках міжнародних санкцій.

Джерело: джерела Yonhap

Деталі: Згідно з джерелами, Браян Нельсон, заступник міністра фінансів США з тероризму та фінансової розвідки, попросив Південну Корею приєднатися до цього кроку під час свого нещодавнього візиту до Сеула.

Реклама:

Джерела повідомили, що обмеження цін на російську нафту може стати одним із головних пунктів порядку денного під час зустрічей ключових південнокорейських чиновників з міністром фінансів США Джанет Йеллен, яка наступного місяця поїде до Південної Кореї.

Зазначається, що Росія задоволена високими цінами на нафту завдяки попиту в Азії, що частково підриває зусилля західних країн щодо приборкання російського фінансування війни проти України.

Що передувало: Лідери країни Групи семи заявили про можливість запровадження заборони на транспортування російської нафти, яка була продана вище певної ціни.