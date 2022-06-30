Зведення Генштабу: В Білорусі вивчають, як провести приховану мобілізацію

Військові комісаріати Брестської та Гомельської областей Білорусі вивчають можливості провести приховану мобілізацію населення.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках підрозділи ЗС Білорусі продовжують перебувати у прикордонних районах Брестської та Гомельської областей.

На Сіверському напрямку без змін.

На Харківському напрямку ворог продовжує ведення оборони позицій. Здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Харкова, населених пунктів Питомник, Українка, Перемога, Дементіївка, Прудянка, Коробочкине та Рубіжне.

Захисники придушили спробу штурму в районі населеного пункту Дементіївки. Окупанти відійшли. Завдали авіаційних ударів поблизу Прудянки та Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку ворог перегруповується та обороняється. Здійснив обстріли із артилерії різних калібрів в районах Мазанівки, Дібрівного та Краснопілля.

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На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам’янки та Сіверська. Завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Веде наступ поблизу Верхньокам’янки та штурм в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, бойові дії тривають.

На Краматорському напрямку ворог активних бойових дій не вів, обстрілював наші позиції із артилерії.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Берестового, Покровського і Званівки та авіаційний удар в районі Покровського. Українські воїни зупинили наступ та завдали окупантам значних втрат в районах населених пунктів Клинове і Новолуганське, а також відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС. В обох випадках ворог відійшов.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював райони Водяного, Авдіївки, Мар’їнки, Вугледара, Полтавки, Новоукраїнського, Новосілки та Оріхова. Завдав авіаційних ударів по наших позиціях поблизу Авдіївки та Щербаків. Намагався вести штурмові дії у районі Павлівки, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує систематично обстрілювати цивільну та військову інфраструктуру та проводить перегрупування військ. Завдав ракетно-авіаційних ударів в районах Князівки, Потьомкиного і Березнегуватого. Вів повітряну розвідку. Продовжує зберігатися загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".