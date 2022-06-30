Сводка Генштаба: В Беларуси изучают, как провести скрытую мобилизацию

Военные комиссариаты Брестской и Гомельской областей Беларуси изучают возможности провести скрытую мобилизацию населения.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Волынском и Полесском направлениях подразделения ВС Беларуси продолжают находиться в приграничных районах Брестской и Гомельской областей.

На Северском направлении без изменений.

На Харьковском направлении враг продолжает ведение обороны позиций. Совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Харькова, населенных пунктов Питомник, Украинка, Победа, Дементиевка, Прудянка, Коробочкино и Рубежное.

Защитники подавили попытку штурма в районе населённого пункта Дементиевки. Оккупанты отошли. Нанесли авиационные удары вблизи Прудянки и Верхнего Салтова.

На Славянском направлении враг перегруппировывается и обороняется. Совершил обстрелы из артиллерии разных калибров в районах Мазановки, Дубровного и Краснополья.

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На Донецком направлении противник, при поддержке артиллерии, пытается блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Северска. Нанес авиаудар неподалеку от Вовчояровки. Ведет наступление вблизи Верхнекаменки и штурма в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, боевые действия продолжаются.

На Краматорском направлении враг активных боевых действий не вел, обстреливал наши позиции из артиллерии.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы недалеко от Берестового, Покровского и Звоновки и авиационный удар в районе Покровского. Украинские воины остановили наступление и нанесли оккупантам значительные потери в районах населенных пунктов Клиновое и Новолуганское, а также отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. В обоих случаях враг отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал районы Водяного, Авдеевки, Марьинки, Угледара, Полтавки, Новоукраинского, Новоселки и Орехова. Нанес авиационных ударов по нашим позициям вблизи Авдеевки и Щербаков. Пытался вести штурмовые действия в районе Павловки, успеха не имел, отошел.

На Южнобужском направлении противник продолжает систематически обстреливать гражданскую и военную инфраструктуру и производит перегруппировку войск. Нанес ракетно-авиационные удары в районах Княжевки, Потемкиного и Березнеговатого. Вел воздушную разведку. Продолжает сохраняться угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".