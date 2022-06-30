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Російські окупанти вбили двох мирних мешканців на Донеччині

Ірина БалачукЧетвер, 30 червня 2022, 08:17
Російські окупанти вбили двох мирних мешканців на Донеччині
Інфографіка з Telegram Кириленка

29 червня російські загарбники вбили двох мирних жителів у Донецькій області.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 29 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Красногорівці та Сидоровому. Ще 2 людини дістали поранення".

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Деталі: Також поранення отримав житель Маріуполя.

Голова ОВА підкреслив, що наразі точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Усього від початку повномасштабного вторгнення росіяни убили щонайменше 541 мешканця Донеччини і поранили 1 407. Ці дані не враховують жертв у Маріуполі і Волновасі.

Теми: Донецька областьвійнажертви
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