Російські окупанти вбили двох мирних мешканців на Донеччині

29 червня російські загарбники вбили двох мирних жителів у Донецькій області.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 29 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Красногорівці та Сидоровому. Ще 2 людини дістали поранення".

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Деталі: Також поранення отримав житель Маріуполя.

Голова ОВА підкреслив, що наразі точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо.

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