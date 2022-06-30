Российские оккупанты убили двух мирных жителей в Донецкой области
Четверг, 30 июня 2022, 08:17
29 июня российские захватчики убили двух мирных жителей в Донецкой области.
Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram
Прямая речь Кириленко: "За 29 июня россияне убили 2 мирных жителей Донетчины: в Красногоровке и Сидоровом. Еще 2 человека получили ранения".
Детали: Также ранение получил житель Мариуполя.
Глава ОВА подчеркнул, что в настоящее время точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
Предыстория:
- Всего с начала полномасштабного вторжения россияне убили по меньшей мере 541 жителя Донетчины и ранили 1407. Эти данные не учитывают жертв в Мариуполе и Волновахе.
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