Дніпропетровщина: Росіяни поцілили в склад і знищили 40 тонн зерна
Четвер, 30 червня 2022, 08:20
Росіяни поцілили у сільгосппідприємство та знищили склад у Зеленодольську на Дніпропетровщині, де було 40 тонн зерна.
Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко
Деталі: Як повідомляється, вибух спричинив пожежу. Попередньо, люди не постраждали.
Зазначається, що ворог кілька разів з різної зброї обстріляв Зеленодольську громаду. У Великій Костромці удар прийшовся по центру села. Є руйнування.
У інших районах області наразі спокійно.
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