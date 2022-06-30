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Дніпропетровщина: Росіяни поцілили в склад і знищили 40 тонн зерна

Анастасія КалатурЧетвер, 30 червня 2022, 08:20
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

Росіяни поцілили у сільгосппідприємство  та  знищили склад у Зеленодольську на Дніпропетровщині, де було 40 тонн зерна.

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко

Деталі: Як повідомляється, вибух спричинив пожежу. Попередньо, люди не постраждали.

Зазначається, що ворог  кілька разів з різної зброї обстріляв Зеленодольську громаду. У Великій Костромці удар прийшовся по центру села. Є руйнування.

У інших районах області наразі спокійно.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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