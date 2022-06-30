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Днепропетровщина: Россияне попали в склад и уничтожили 40 тонн зерна

Анастасия КалатурЧетверг, 30 июня 2022, 08:20
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

Россияне попали в сельхозпредприятие и уничтожили склад в Зеленодольске на Днепропетровщине, где было 40 тонн зерна.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Детали: Как сообщается, взрыв вызвал пожар. Предварительно люди не пострадали.

Отмечается, что враг несколько раз из разного оружия обстрелял Зеленодольскую громаду. В Большой Костромке удар пришелся по центру села. Есть разрушения.

В других районах области пока спокойно.

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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