Днепропетровщина: Россияне попали в склад и уничтожили 40 тонн зерна
Четверг, 30 июня 2022, 08:20
Россияне попали в сельхозпредприятие и уничтожили склад в Зеленодольске на Днепропетровщине, где было 40 тонн зерна.
Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко
Детали: Как сообщается, взрыв вызвал пожар. Предварительно люди не пострадали.
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Отмечается, что враг несколько раз из разного оружия обстрелял Зеленодольскую громаду. В Большой Костромке удар пришелся по центру села. Есть разрушения.
В других районах области пока спокойно.