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План "перезапуска Украины" может включать сокращение министерств – источники

Елена РощинаЧетверг, 30 июня 2022, 09:09
Кабинет министров Украины, фото Getty Images

Антикризисный план для Украины, над которым работает Национальный совет восстановления, может предусматривать переформатирование правительства и сокращение количества министерств с 20 до 12-ти.

Источник: статья "Кабмин мира и войны. Как Зеленский перерос свое правительство" на "Украинской правде"

Детали: По данным "Украинской правды", Кабинет министров и премьер-министр Денис Шмигаль получили от президента Владимира Зеленского задачу написать реалистичный комплексный план перезапуска государства.

Этот план нарабатывается в созданном в апреле Нацсовете восстановлении, которым совместно руководят премьер-министр Денис Шмигаль и глава Офиса президента Андрей Ермак. 

Первая публичная презентация этого украинского "плана Маршалла" планируется на инвестконференции в швейцарском Лугано 4 июля.

В целом там должно быть представлено несколько вещей.

Первая – проект переформатирования правительства, которым занимается министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Эта реформа предполагает отраслевое объединение министерств и ощутимое сокращение чиновничьего состава в объединенных органах.

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Например, предлагается сократить количество министерств с нынешних 20 до 12, объединив, например, Минрегион с МинТОТ и Мининфраструктуры, а Минмолодежьспорта с Минкультом и Минобразования.

 

Кроме того, в Лугано повезут перечень инвестиционных проектов в Украине, за которые отвечает глава Мининфраструктуры Александр Кубраков. Эту часть в команде Зеленского в ​​шутку называют "Очень большим строительством".

По данным УП из окружения президента, в этих проектах нет действительно прорывных идей – и это разочаровывает Зеленского.

Темы: Кабинет министровУкраинаЗеленский
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