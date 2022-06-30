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Британські депутати: потік "брудних грошей" з РФ у Британію не спинився попри війну

"Європейська правда"Четвер, 30 червня 2022, 09:13

Британські депутати попередили, "брудні гроші" з Росії все ще надходять до Великої Британії, незважаючи на війну в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Комітет із закордонних справ Палати громад заявив, що самовдоволення уряду та неспроможність міністрів вжити ефективних заходів означає, що російські активи, "відмиті" через лондонське Сіті, використовувалися для фінансування військової каси Владіміра Путіна.

У дуже критичній доповіді говориться, що "неадекватна підготовка та передбачення" керівництва міністерства закордонних справ означає, що уряд повільно запроваджував санкції. Крім того, на думку депутатів, ганебно те, що міністрам знадобилася війна для впровадження Закону про економічні злочини.

Закон має на меті запобігти відмиванню корупційних коштів через британський ринок нерухомості.

У доповіді йдеться, що заходи все ще "недостатні чи швидкі" і мало допомагають вирішити "фундаментальну невідповідність" між ресурсами, доступними правоохоронним органам, і особами, на яких вони спрямовані.

Депутати знову закликали до "суттєвого збільшення" фінансування Національного агентства з боротьби зі злочинністю, Управління з боротьби з серйозними шахрайствами та правоохоронних органів.

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У доповіді також зроблено висновок про те, що росіяни вважають Британію "безпечним притулком" для їхнього "корумпованого багатства", а уряд не бажає просувати законодавство, щоб зупинити потік брудних грошей.

"Небажання уряду висунути законодавство, щоб зупинити потік брудних грошей, ймовірно, сприяло переконанню в Росії, що Велика Британія є безпечним притулком для корупційних багатств", – йдеться у документі.

"Ганьба, що війна була потрібна, щоб спонукати уряд до дій. "Хоча міністри красномовно говорили в Палаті про необхідність придушити клептократів, риторика не була підкріплена конструктивними діями. Тим часом корупційні гроші продовжували надходити до Британії" - стверджують у британському парламенті.

"Статус Сполученого Королівства як безпечного притулку для брудних грошей є плямою на нашій репутації. Уряд повинен привести законодавство у відповідність до моралі британського народу та закрити шпарини, які дозволяють такі масові зловживання" - йдеться у доповіді.

Теми: Велика БританіяРосіягрошівійна
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