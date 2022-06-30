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Британские депутаты: поток "грязных денег" из РФ в Британию не остановился, несмотря на войну

"Европейская правда"Четверг, 30 июня 2022, 09:13

Британские депутаты предупредили, что "грязные деньги" из России все еще поступают в Великобританию, несмотря на войну в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Комитет по иностранным делам Палаты общин заявил, что самодовольство правительства и неспособность министров принять эффективные меры означает, что российские активы, "отмытые" через лондонское Сити, использовались для финансирования военной кассы Владимира Путина.

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В очень критическом докладе говорится, что "неадекватная подготовка и предвидение" руководства министерства иностранных дел означает, что правительство медленно вводило санкции. Кроме того, по мнению депутатов, позорно, что министрам понадобилась война для внедрения Закона об экономических преступлениях.

Закон стремится предотвратить отмывание коррупционных средств через британский рынок недвижимости.

В докладе говорится, что меры все еще "недостаточны или быстры" и мало помогают решить "фундаментальное несоответствие" между ресурсами, доступными правоохранительным органам, и лицами, на которых они направлены.

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Депутаты снова призвали к "существенному увеличению" финансирования Национального агентства по борьбе с преступностью, Управлению по борьбе с серьезными мошенничествами и правоохранительным органам.

В докладе также сделан вывод, что россияне считают Британию "безопасным убежищем" для их "коррумпированного богатства", а правительство не желает продвигать законодательство, чтобы остановить поток грязных денег.

"Нежелание правительства выдвинуть законодательство, чтобы остановить поток грязных денег, вероятно, способствовало убеждению в России, что Великобритания является безопасным убежищем для коррупционных богатств", – говорится в документе.

"Позор, что война была нужна, чтобы побуждать правительство к действиям. "Хотя министры красноречиво говорили в Палате о необходимости подавить клептократов, риторика не была подкреплена конструктивными действиями. Между тем, коррупционные деньги продолжали поступать в Британию" - утверждают в британском парламенте.

"Статус Соединенного Королевства как безопасного приюта для грязных денег – пятно на нашей репутации. Правительство должно привести законодательство в соответствие с моралью британского народа и закрыть щели, которые позволяют такие массовые злоупотребления" - говорится в докладе.

Темы: ВеликобританияРосcияденьгивойна
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