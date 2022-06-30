Поляки зібрали перший мільйон злотих на "Байрактар" для України

У Польщі зібрали перший мільйон злотих на купівлю бойового безпілотника Bayraktar TB2 для України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив ініціатор збору, журналіст Славомір Сераковський.

Лічильник на офіційному сайті акції наразі показує близько 1 078 000 злотих.

"До нас приєдналися понад 10 тисяч людей. Інформацію про акцію поширили 25 тисяч разів. Хто ще хоче інвестувати у поразку Путіна?" - написав Сераковський вночі 30 червня.

Нагадаємо, акцію анонсували 28 червня, надихнувшись успішним збором у Литві та Україні.

Необхідні 22,5 млн злотих планують зібрати за 30 днів.