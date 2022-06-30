Поляки собрали первый миллион злотых на "Байрактар" для Украины

В Польше собрали первый миллион злотых для покупки боевого беспилотника Bayraktar TB2 для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил инициатор сбора, журналист Славомир Сераковский.

Счетчик на официальном сайте акции пока показывает около 1 078 000 злотых.

"К нам присоединились более 10 тысяч человек. Информацию об акции распространили 25 тысяч раз. Кто еще хочет инвестировать в поражение Путина?" – написал Сераковский ночью 30 июня.

Напомним, акцию анонсировали 28 июня, вдохновившись успешным сбором в Литве и Украине.

Необходимые 22,5 млн злотых планируют собрать за 30 дней.