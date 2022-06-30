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У британській розвідці назвали ключовий фактор, який визначатиме результат кампанії на Донбасі

"Європейська правда"Четвер, 30 червня 2022, 09:50

Британська розвідка вважає, що здатність ЗСУ вести затяжні бої, а потім відходити на більш вигідні позиції залишатиметься ключовим фактором військової кампанії на Донбасі.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

В Міноборони Британії зазначають, що українські війська продовжують утримувати позиції в місті Лисичанськ.

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"Російські війська продовжують здійснювати підхід повзучого оточення з Попаснянського напрямку, усуваючи необхідність форсування річки Сіверський Донець на цій ділянці. Поточні наземні бойові дії, ймовірно, зосереджені навколо Лисичанського нафтопереробного заводу, що в 10 км на південний захід від центру міста", - йдеться в огляді.

 

На оперативному рівні російські сили, за даними британської розвідки, продовжують досягати обмеженого прогресу, намагаючись оточити українських захисників на півночі Донецької області, наступаючи з Ізюма.

"Цілком ймовірно, що здатність українських сил продовжувати вести затяжні бої, а потім відводити війська в належному порядку, перш ніж потрапити в оточення, і надалі буде ключовим фактором результату кампанії", - зазначають у розвідці.

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Теми: ДонбасвійнарозвідкаВелика Британія
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