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В британской разведке назвали ключевой фактор, определяющий результат кампании на Донбассе

"Европейская правда"Четверг, 30 июня 2022, 09:50

Британская разведка считает, что способность ВСУ вести затяжные бои, а затем отходить на более выгодные позиции будет оставаться ключевым фактором военной кампании на Донбассе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

В Минобороны Британии отмечают, что украинские войска продолжают удерживать позиции в городе Лисичанск.

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"Русские войска продолжают осуществлять подход ползучего окружения с Попаснянского направления, устраняя необходимость форсирования реки Северский Донец на этом участке. Текущие наземные боевые действия, вероятно, сосредоточены вокруг Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, что в 10 км к юго-западу от центра", - говорится в обзоре.

 

На оперативном уровне российские силы, по данным британской разведки, продолжают достигать ограниченного прогресса, пытаясь оцепить украинских защитников на севере Донецкой области, наступая из Изюма.

"По всей вероятности, способность украинских сил продолжать вести затяжные бои, а затем отводить войска в надлежащем порядке, прежде чем попасть в окружение, и в дальнейшем будет ключевым фактором результата кампании", - отмечают в разведке.

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Темы: ДонбассвойнаразведкаВеликобритания
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