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Дуда не вірить, що Білорусь офіційно вступить у війну

"Європейська правда"Четвер, 30 червня 2022, 10:50

Президент Польщі Анджей Дуда висловив сумнів, що Білорусь офіційно вступить у війну Росії проти України.

Про це Дуда заявив, прибувши на саміт НАТО у четвер, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Мадрида.

Президент Польщі наголосив, що Білорусь вже надає підтримку російським військам у їхній агресивній війні.

"Звичайно, є деяка підтримка російській армії, російських військ з білоруського боку. Білоруські лікарні приймають російських військових, вони отримують там медичну підтримку", - сказав Дуда.

Водночас, він висловив сумнів, що білоруська влада ухвалить рішення про офіційний вступ у війну. 

"Я не думаю, що влада Білорусі і білоруське суспільство вирішать вступити у війну і підтримують Росію у агресії проти України", - сказав він, утримавшись від подальших пояснень своєї оцінки.

Як відомо, в останній серії ракетних ударів по всій території України Росія застосовувала ракети, випущені, зокрема, з повітряного простору Росії та Білорусі.  

ВІДЕО ДНЯ

Днями самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що Захід намагається втягнути його країну у війну в Україні.

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Теми: БілорусьвійнаУкраїнаПольща
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