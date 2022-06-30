Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Дуда не верит, что Беларусь официально вступит в войну

"Европейская правда"Четверг, 30 июня 2022, 10:50

Президент Польши Анджей Дуда выразил сомнение, что Белоруссия официально вступит в войну России против Украины.

Об этом Дуда заявил, прибыв на саммит НАТО в четверг, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Мадрида.

Президент Польши подчеркнул, что Беларусь уже оказывает поддержку российским войскам в их агрессивной войне.

"Конечно, есть некоторая поддержка российской армии, российских войск с белорусской стороны. Белорусские больницы принимают российских военных, они получают там медицинскую поддержку", – сказал Дуда.

В то же время он выразил сомнение, что белорусские власти примут решение об официальном вступлении в войну.

"Я не думаю, что власти Беларуси и белорусское общество решат вступить в войну и поддерживают Россию в агрессии против Украины", - сказал он, воздержавшись от дальнейших объяснений своей оценки.

Как известно, в последней серии ракетных ударов по всей территории Украины Россия применяла ракеты, выпущенные, в частности, из воздушного пространства России и Белоруссии.

ВИДЕО ДНЯ

На днях самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Запад пытается втянуть его страну в войну в Украине.

Темы: БеларусьвойнаУкраинаПольша
Главное сегодня

Освобождение Змеиного значительно меняет ситуацию в Черном море – Зеленский

ОП о "послании Путину": если бы Зеленский хотел обратиться к нему, то сделал бы это публично

ВСУ отразили штурмы РФ на трех направлениях, но на Лисичанском проблемы – сводка Генштаба

обновленоПрезидент Индонезии заявил, что передал послание от Зеленского Путину

Байден анонсировал поставку Украине западных систем ПВО и больше HIMARS

Украина разрывает дипотношения с Сирией – МИД

Все новости...
Беларусь
Белорусы массово начали получать повестки в военкоматы
СК Беларуси заявил, что трем "рельсовым партизанам" грозит смертная казнь
Тихановская попросила Зеленского содействовать единству белорусов и украинцев против агрессора
Последние новости
23:28
Зеленский анонсировал новости о переговорах о членстве в ЕС
23:21
Освобождение Змеиного значительно меняет ситуацию в Черном море – Зеленский
23:04
Оккупанты отложили запуск поезда из Крыма в Херсон и Мелитополь
23:03
Россияне обстреляли Сумскую область из минометов и пулеметов
22:52
Владелец оппозиционного канала Грузии заявил, что в посольстве США на него напали лидеры правящей партии
22:38
Медведев заявил, что санкции могут стать поводом для войны
22:32
Как это быть сестрой "врага народа": история сестры Левка Лукьяненко, которая пережила оккупацию
22:17
В Дании независимая комиссия раскритиковала решение правительства усыпить миллионы норок из-за COVID-19
21:46
В Беларуси организатора праздника для украинских детей арестовали на 7 дней
21:45
РФ пригрозила Болгарии разрывом дипотношений из-за высылки 70 дипломатов-шпионов
Все новости...