Дуда не верит, что Беларусь официально вступит в войну
Президент Польши Анджей Дуда выразил сомнение, что Белоруссия официально вступит в войну России против Украины.
Об этом Дуда заявил, прибыв на саммит НАТО в четверг, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Мадрида.
Президент Польши подчеркнул, что Беларусь уже оказывает поддержку российским войскам в их агрессивной войне.
"Конечно, есть некоторая поддержка российской армии, российских войск с белорусской стороны. Белорусские больницы принимают российских военных, они получают там медицинскую поддержку", – сказал Дуда.
В то же время он выразил сомнение, что белорусские власти примут решение об официальном вступлении в войну.
"Я не думаю, что власти Беларуси и белорусское общество решат вступить в войну и поддерживают Россию в агрессии против Украины", - сказал он, воздержавшись от дальнейших объяснений своей оценки.
Как известно, в последней серии ракетных ударов по всей территории Украины Россия применяла ракеты, выпущенные, в частности, из воздушного пространства России и Белоруссии.
На днях самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Запад пытается втянуть его страну в войну в Украине.