Молдова одночасно з Україною підписала "транспортний безвіз" з ЄС

Молдова підписала з ЄС угоду про лібералізацію вантажних перевезень, відому також як "транспортний безвіз".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker, наводячи заяву міністра інфраструктури Андрея Спину.

Згідно з угодою, для двосторонніх і транзитних перевезень молдовські перевізники більше не повинні будуть отримувати дозволи.

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"Цей коридор солідарності покладе край усім проблемам, які виникли у нас за місяці війни (в Україні)", - зазначив міністр, додавши, що це наочно демонструє рух Молдови у бік Європи.

Досі перевезення здійснювалися на основі дозволів, а їхнє отримання регламентувалося квотами. Молдовським перевізникам вантажів часто не вистачало дозволів.

29 червня "транспортний безвіз" з ЄС підписала також Україна.

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Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала на рік скасувати для Молдови мита і квоти на імпорт до ЄС семи видів фруктів та овочів, на які ще діють тарифні квоти - щоб підтримати її економіку на тлі наслідків від війни РФ проти України. Для України усі мита й квоти скасували ще у травні.