Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Молдова одночасно з Україною підписала "транспортний безвіз" з ЄС

"Європейська правда"Четвер, 30 червня 2022, 10:30

Молдова підписала з ЄС угоду про лібералізацію вантажних перевезень, відому також як "транспортний безвіз".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker, наводячи заяву міністра інфраструктури Андрея Спину.

Згідно з угодою, для двосторонніх і транзитних перевезень молдовські перевізники більше не повинні будуть отримувати дозволи. 

"Цей коридор солідарності покладе край усім проблемам, які виникли у нас за місяці війни (в Україні)", - зазначив міністр, додавши, що це наочно демонструє рух Молдови у бік Європи. 

Досі перевезення здійснювалися на основі дозволів, а їхнє отримання регламентувалося квотами. Молдовським перевізникам вантажів часто не вистачало дозволів.

29 червня "транспортний безвіз" з ЄС підписала також Україна. 

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала на рік скасувати для Молдови мита і квоти на імпорт до ЄС семи видів фруктів та овочів, на які ще діють тарифні квоти - щоб підтримати її економіку на тлі наслідків від війни РФ проти України. Для України усі мита й квоти скасували ще у травні.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: МолдовавізитранспортЄС
Головне сьогодні

Звільнення Зміїного значно змінює ситуацію в Чорному морі – Зеленський

ОП про "послання Путіну": якби Зеленський хотів звернутись, то зробив би це публічно

ЗСУ відбили штурми РФ на трьох напрямках, але на Лисичанському проблеми – зведення Генштабу

оновленоПрезидент Індонезії заявив, що передав послання Зеленського Путіну

Байден анонсував поставку Україні західних систем ППО і більше HIMARS

Україна розриває дипвідносини із Сирією – МЗС

Усі новини...
Молдова
Додону оголосили нове обвинувачення – за перевищення повноважень
Президентка Молдови прибула в Київ, відвідає Бородянку, Бучу і Ірпінь
Санду розповіла про плани приїхати в Київ
Останні новини
02:37
оновлено від 01.59Росіяни вдарили ракетами по Одещині, щонайменше 10 загиблих – речник ОВА
01:52
45% Донеччини, контрольованої Україною, ворог обстрілює постійно – Кириленко
01:03
"Енергоатом" пояснив, чому не може передати МАГАТЕ дані про ситуацію на ЗАЕС
00:38
На Зміїному у ворога були потужні позиції радіорозвідки – Данілов
00:00
Данілов: Допомоги все ще недостатньо, щоб мати паритет із РФ
23:28
Зеленський анонсував новини щодо переговорів про членство в ЄС
23:21
Звільнення Зміїного значно змінює ситуацію в Чорному морі – Зеленський
23:04
Окупанти відклали запуск поїзда з Криму до Херсона й Мелітополя
23:03
Росіяни обстріляли Сумщину із мінометів і кулеметів
22:52
Власник опозиційного каналу Грузії заявив, що в посольстві США на нього напали лідери правлячої партії
Усі новини...