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Молдова одновременно с Украиной подписала "транспортный безвиз" с ЕС

"Европейская правда"Четверг, 30 июня 2022, 10:30

Молдова подписала с ЕС соглашение о либерализации грузовых перевозок, известное также как "транспортный безвиз".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker, приводя заявление министра инфраструктуры Андрея Спыну.

Согласно соглашению, для двусторонних и транзитных перевозок молдавские перевозчики больше не должны получать разрешения.

"Этот коридор солидарности положит конец всем проблемам, возникшим у нас за месяцы войны (в Украине)", - отметил министр, добавив, что это наглядно демонстрирует движение Молдовы в сторону Европы.

До сих пор перевозки осуществлялись на основе разрешений, а их получение регламентировалось квотами. Молдавским перевозчикам грузов часто не хватало разрешений.

29 июня "транспортный безвиз" с ЕС подписала Украина.

Напомним, Еврокомиссия предложила на год отменить для Молдовы пошлины и квоты на импорт в ЕС семи видов фруктов и овощей, на которые еще действуют тарифные квоты – чтобы поддержать ее экономику на фоне последствий войны РФ против Украины. Для Украины все пошлины и квоты отменили еще в мае.

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Темы: МолдовавизытранспортЕС
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